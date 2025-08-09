Đặc quyền của Nguyễn Xuân Son tại CLB Nam Định

Xuân Son được Nam Định tạo điều kiện, đăng ký vào đội hình dự Siêu cúp Quốc gia 2024/25 - Ảnh: Phan Tùng

Vào lúc 19h00 ngày 9/8, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25 giữa Nam Định và Công an Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường. Năm ngoái, Nam Định là đội đoạt Siêu cúp sau khi đánh bại Thanh Hoá với tỷ số 3-0. Trong đó, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp bàn thắng.

Năm nay, Xuân Son không thể tham dự Siêu cúp Quốc gia vì chưa bình phục chấn thương. Cầu thủ này vẫn ở Brazil để tập phục hồi và dự kiến phải đến cuối tháng 8 mới quay lại Việt Nam. Tuy nhiên, Xuân Son vẫn được Nam Định đăng ký vào danh sách dự trận tranh Siêu cúp Quốc gia gặp CLB Công an Hà Nội.

Điều này giúp cho chân sút nhập tịch chắc chắn có huy chương Siêu Cúp. Đây cũng là một phần thưởng mà CLB Nam Định dành cho Xuân Son, với những nỗ lực và đóng góp của anh với đội bóng thành Nam. Trước khi gặp chấn thương, Xuân Son ghi tới 46 bàn trong các trận chính thức của Nam Định. Anh cũng được ký hợp đồng kéo dài đến năm 2031 với đội chủ sân Thiên Trường.

Ở một diễn biến khác, Nam Định gây bất ngờ lớn khi gạch tên Njabulo Blom - cầu thủ được định giá đến 950 nghìn euro, tương đương 29 tỷ đồng.

Xuân Son dự kiến tái xuất vào cuối năm 2025 - Ảnh: Nam Định FC

Njabulo Blom sẽ không được ra sân dù người hâm mộ đang chờ đợi rằng cầu thủ này sẽ thể hiện ra sao. HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi tiền vệ Brazil Caio Cesar - Romulo ở khu trung tuyến. Trung vệ Lucas Alves, tiền vệ cánh Mahmoud Eid, bộ đôi tiền đạo Brenner Marlos và Kyle Hudlin đều xuất hiện.

Theo quy định, các đội bóng tham dự Siêu cúp Quốc gia được đăng kí 7 ngoại binh nhưng chỉ sử dụng 3 người trên sân ở cùng một thời điểm. Nhiều khả năng Njabulo Blom gặp chấn thương nên không thi đấu.

Với tư cách đương kim vô địch V.League 2024/25, Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Hướng tới trận đấu với CLB Công an Hà Nội, Nam Định tập thể lực tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), rồi sang Hàn Quốc tập huấn và có ba trận giao hữu với đội trẻ các CLB K.League.

“Trận Siêu cúp sẽ đánh giá quá trình chuẩn bị của chúng tôi", HLV Vũ Hồng Việt nói ở họp báo chiều qua. "Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Mỗi giải có áp lực riêng nhưng khi vượt qua thì thành công càng tỏa sáng”. Nam Định đã có 1 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia. Trong khi CLB Công an Hà Nội chưa từng đoạt Siêu cúp.

Siêu cúp Quốc gia đầu tiên diễn ra năm 1999, khi Thể Công hạ Công an TP HCM 3-0. Tính đến nay, Hà Nội FC đoạt nhiều Siêu cúp nhất với năm lần (2010, 2018, 2019, 2020, 2022). Xếp sau là SLNA, Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) với bốn lần.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn