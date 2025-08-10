Trung vệ 'săn Tây' nổi tiếng V.League choáng vì chiều cao 2 mét của Kyle Hudlin

Kyle Hudlin toả sáng với cú đúp - Ảnh: Đức Cường

Sau chiến thắng 3-2 trước đại diện thành Nam tại trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024/25, cầu thủ Trần Đình Trọng bên phía CLB Công an Hà Nội đã có những nhận xét về chân sút cao bậc nhất thế giới mới cập bến V.League này.

“Kyle Hudlin cao quá! Đối với cầu thủ Việt hay kể cả ngoại binh ở V.League hiện tại, Kyle Hudlin có tầm vóc vượt trội hơn hẳn. Với chiều cao ấn tượng trên 2 mét, cậu ấy khiến chúng tôi rất khó khăn khi đối phó với các tình huống không chiến”, trung vệ Trần Đình Trọng nói.

“Như mọi người thấy, dù đã chuẩn bị các phương án để hạn chế tối đa điểm mạnh về chiều cao của Kyle Hudlin, CLB Công an Hà Nội vẫn để cậu ấy ghi bàn từ một pha đánh đầu, ngay khi vào sân chừng 1 phút. Đây thật sự sẽ là một cái tên đáng chú ý tại V.League mùa này”.

Các trung vệ CLB Công an Hà Nội vất vả kèm Kyle Hudlin - Ảnh: Đức Cường

Kyle Hudlin là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB Nam Định ở mùa hè này. Dù không có sự nghiệp nổi bật trước đó nhưng tiền đạo này lại sở hữu chiều cao tốt bậc nhất thế giới. Điều đó giúp cho HLV Vũ Hồng Việt có thể khai thác anh ở những tình huống bóng bổng. Bản thân Văn Vĩ, Văn Kiên cũng được khuyến khích thực hiện các pha tạt bóng hướng đến vị trí của Kyle Hudlin khi tiền đạo này ở trên sân.

CLB Công an Hà Nội đã có Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Mùa trước, đội bóng này giành chức vô địch Cúp Quốc gia, Á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á và hạng 3 V.League. CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu 4 mặt trận mùa này gồm V.League, Cúp Quốc gia, giải vô địch Đông Nam Á và đặc biệt là AFC Champions League Two.

Đình Trọng bày tỏ tham vọng: “Đội sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất ở các mặt trận tham dự. Để hiện thực hoá điều này, CLB Công an Hà Nội đã có kỳ chuyển nhượng rộn ràng và đưa về những bản hợp đồng tốt”.

