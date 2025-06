HLV Phan Như Thuật: “Tinh thần là vũ khí mạnh nhất của Sông Lam Nghệ An”

Chiều 28/6, trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/25 giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, HLV Phan Như Thuật đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị, tinh thần toàn đội cũng như kỳ vọng trước cuộc đối đầu quan trọng trên sân Vinh.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của đội bóng xứ Nghệ trước đối thủ rất mạnh là Công an Hà Nội, nhà cầm quân sinh năm 1979 cho biết đội bóng vẫn giữ sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu: “Chúng tôi cũng chuẩn bị như các trận đấu trước. Công an Hà Nội cũng gặp chúng tôi ở giải Vô địch Quốc gia rồi. Chúng tôi cũng biết sức mạnh của Công an Hà Nội. Tôi nghĩ chúng tôi chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất để có thể cho trận đấu ngày mai”.

HLV Phan Như THuật cho biết cả đội đã có sự nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng.

Trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An không thường xuyên có được kết quả thuận lợi mỗi khi đối đầu với đội bóng ngành công an. Dù vậy, ở trận đấu lần này, HLV Phan Như Thuật tin rằng sự tự tin và tinh thần tốt sẽ là điểm tựa lớn của đội bóng xứ Nghệ: “Theo tôi, sự khác biệt là tâm lý của trận đấu này. Ở giải Vô địch Quốc gia tâm lý nó khác hơn. Bây giờ ở trận chung kết, các cầu thủ Sông Lam đang có tinh thần rất tốt và có sự tự tin rất lớn.”

Một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao tinh thần của CLB Sông Lam Nghệ An trước trận chung kết gặp CLB CAHN, là sự trở lại của HLV Huy Hoàng trong thành phần BHL. Nói về người cộng sự gắn bó lâu năm, HLV Phan Như Thuật bày tỏ:

“Tất cả mọi người đều biết anh Huy Hoàng là một biểu tượng trước đây. Theo tôi nghĩ khi anh Hoàng trở lại thì cũng truyền được niềm tin, khát khao và động lực lớn cho tất cả các cầu thủ”.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ an được truyền cảm hứng từ HLV Huy Hoàng.

Khi được hỏi liệu có cá nhân nào bên phía Công an Hà Nội mà Sông Lam cần dè chừng, HLV Phan Như Thuật khẳng định sự tập trung của đội vẫn đặt vào yếu tố tập thể:“Tôi nghĩ không nói Hà Nội thì cũng phải bàn về đội hình, đa số là tuyển quốc gia và ngoại binh. Họ là những cầu thủ rất chất lượng. Tôi nghĩ chúng tôi quan tâm đến tập thể của mình và cố gắng xây dựng tập thể ngày mai thi đấu tốt thôi, chứ chúng tôi không quá chú trọng một cầu thủ nào”.

Cuối cùng, chia sẻ về cảm xúc và mục tiêu cá nhân trước trận chung kết, ông Thuật không giấu được sự hồi hộp nhưng đồng thời cũng thể hiện quyết tâm cao độ: “Khi vào được trận chung kết này, bản thân tôi cũng khá hồi hộp. Tôi đặt mục tiêu cố gắng thi đấu làm sao có kết quả tốt nhất trong ngày mai.”

Trận chung kết giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18h trên sân Vinh – nơi được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho đội chủ nhà trong hành trình chinh phục danh hiệu sau gần một thập kỷ chờ đợi.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn