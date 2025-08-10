CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Đội khách là bên mở màn bữa tiệc bàn thắng. Phút 37, từ đường chuyền tinh tế của Lê Phạm Thành Long, Alan khống chế gọn gàng, loại bỏ hàng thủ chủ nhà trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, chỉ sáu phút sau giờ nghỉ, Nam Định tìm được bàn gỡ 1-1 khi “gã khổng lồ” 2,06 mét Hudlin bật cao đánh đầu ngược từ quả tạt của Văn Vĩ, khiến Filip Nguyễn bó tay.

Thế trận giằng co được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Phút 90+3, Leo solo kỹ thuật, vượt qua Văn Tới và Văn Kiên rồi đặt lòng tinh tế đưa CAHN vượt lên 2-1.

Chỉ hai phút sau, Đình Bắc trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ Nam Định, nâng tỷ số lên 3-1. Dù Hudlin hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng thành Nam vẫn đành chấp nhận thất bại 2-3.

Chiến thắng này giúp CAHN đoạt Siêu cúp Quốc gia ngay trên sân đối thủ, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội sau Cúp Quốc gia. Hơn cả một chiếc cúp, đây là lời khẳng định đầy uy lực của thầy trò Mano Polking trước khi bước vào mùa giải 2025/26.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn