Chuyển nhượng V-League 2025/2026: SLNA ký 2 hợp đồng quan trọng

SLNA đã chơi tốt ở giai đoạn cuối mùa giải 2024/2025 để trụ hạng thành công. Ngoài ra, đội bóng của HLV Như Thuật cũng giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia và đứng trước cơ hội đi vào lịch sử giải đấu nếu lên ngôi.

Trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025 với CAHN, SLNA báo tin vui tới các cổ động viên xứ Nghệ. Theo đó, SLNA đã gia hạn hợp đồng với Khắc Ngọc và Văn Khánh tới năm 2027.

SLNA gia hạn hợp đồng với Văn Khánh và Khắc Ngọc.

Việc SLNA gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ này là điều dễ hiểu, bởi Khắc Ngọc và Văn Khánh, kể từ khi trở lại khoác áo SLNA ở giai đoạn 2, đã giúp đội bóng chơi tốt hơn và trụ hạng sớm một vòng đấu.

Ngoài trường hợp của Văn Khánh và Khắc Ngọc, theo một số nguồn tin, đội bóng xứ Nghệ cũng đang thuyết phục Olaha tiếp tục gắn bó với sân Vinh. Olaha là chân sút số một của SLNA trong mấy mùa giải gần đây. Cầu thủ này chính là người hùng đưa SLNA vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025.

