PSG nhấn chìm Liverpool

PSG thị uy sức mạnh của đội đương kim vô địch.

Lần đầu tiên sau 14 năm, Liverpool thua 4 trận liên tiếp trên sân khách. Thất bại tại Paris nhiều khả năng sẽ khiến đội bóng thành phố cảng kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch Champions League. Chiến thắng này không chỉ mang lại lợi thế lớn trước trận lượt về tại Anfield, mà còn giúp đội bóng nước Pháp kéo dài chuỗi bất bại ở vòng knock-out lên con số 8 (7 thắng, 1 hòa), kỷ lục mới trong lịch sử CLB.

Ngay từ những phút đầu, PSG đã cho thấy sự chủ động và sắc bén. Phút 11, Desire Doue mở tỷ số sau một pha phối hợp đậm chất kỹ thuật với Ousmane Dembele. Dù cú dứt điểm có phần may mắn khi chạm hậu vệ đổi hướng, bàn thắng vẫn phản ánh sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.

Những phút cò lại của hiệp đấu, chủ nhà liên tục gây sức ép. Tài năng của thủ thành Giorgi Mamardashvili đã giữ hy vọng cho đội khách trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Liverpool gặp khó trong việc triển khai tấn công, với cơ hội đáng kể hiếm hoi thuộc về Hugo Ekitike nhưng không được tận dụng. Trong khi đó, PSG tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối thủ. Phút 65, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo tinh tế của Joao Neves, gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược tình thế của đại diện nước Anh.

Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nâng tỷ số, bao gồm cả tình huống sút trúng cột của Dembele, PSG vẫn rời sân với chiến thắng thuyết phục. Với phong độ hiện tại, đoàn quân của Luis Enrique đang cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ ngôi vương.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn