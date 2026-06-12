Chống nạng đi thi, người phụ nữ Ba Na giữ trọn giấc mơ 17 năm dang dở

Chị Đinh Thị Dách được chồng chở đến điểm thi.

Chống nạng đến phòng thi

Sáng ngày thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chị Đinh Thị Dách (39 tuổi, người Ba Na, xã Kông Bờ La, tỉnh Gia Lai) được chồng chở đến Điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang) trong tình trạng chưa thể đi lại bình thường sau vụ tai nạn giao thông cách đây ba tháng.

Từ sân trường đến khu vực thi không xa nhưng mỗi bước chân của chị đều phải nhờ đến chiếc nạng và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cùng các thí sinh.

Khép lại ngày thi đầu tiên, chị Dách chưa thực sự hài lòng với bài làm của mình. Quãng thời gian điều trị và phục hồi sau tai nạn khiến việc ôn tập gần như bị gián đoạn. Có những ngày cơn đau kéo dài khiến chị không thể ngồi học lâu, thậm chí từng nghĩ đến việc dừng thi nhưng được sự động viên của gia đình, thầy cô giáo chị lại tự nhủ không thể bỏ cuộc.

“Vết thương đau thì vẫn đau, nhưng nếu bỏ cuộc thì mình lại lỡ thêm một lần nữa”, chị Dách chia sẻ.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những thí sinh đặc biệt của kỳ thi năm nay, chị Đinh Thị Dách đã có tới 17 năm rời xa mái trường.

Ngày trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị chỉ học hết lớp 10 rồi gác lại việc học để mưu sinh. Gần hai thập kỷ trôi qua, với sự động viên của gia đình, chị mới đăng ký theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX Kbang để hoàn thành chương trình phổ thông.

Vừa học, chị vừa đảm nhận công việc Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, đồng thời chăm lo cho gia đình và hai con nhỏ.

Viết tiếp giấc mơ còn dang dở

Thí sinh tham gia thi hỗ trợ chị Dách vào phòng thi.

Những tưởng chỉ cần nỗ lực là có thể chạm tới kỳ thi mình chờ đợi suốt nhiều năm thế nhưng biến cố bất ngờ ập đến với chị Dách.

Vụ tai nạn giao thông khiến chị bị chấn thương nội sọ, vỡ xương hàm, gãy xương đùi, xương đòn và xương chậu, phải điều trị hơn một tháng trong bệnh viện.

Trở về nhà với cơ thể chưa lành lặn, những cơn đau vẫn âm ỉ mỗi ngày, việc đi lại vô cùng khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng tự ôn tập để không bỏ lỡ cơ hội mà mình đã chờ đợi quá lâu.

Với chị Dách việc bước vào phòng thi không chỉ để tìm kiếm một tấm bằng tốt nghiệp. Chị mong muốn trở thành tấm gương để các con hiểu rằng việc học không bao giờ là quá muộn và luôn xứng đáng được theo đuổi đến cùng.

Việc trở lại trường học cũng giúp người mẹ ấy hiểu hơn những áp lực của con trẻ, từ đó đồng hành với các con bằng sự sẻ chia thay vì chỉ nhắc nhở. Chị cũng mong có thêm kiến thức để công việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương được hiệu quả hơn.

Nếu hoàn thành tốt kỳ thi và có điều kiện tiếp tục học tập, chị Dách mong muốn theo đuổi ngành Luật.

“Tôi từng chứng kiến nhiều bà con vì không hiểu pháp luật nên bị lừa, bị thiệt thòi. Nếu có cơ hội học tiếp, tôi muốn có thêm kiến thức để giúp mọi người, nhất là bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, chị Dách bộc bạch.

Sau kỳ thi này, chị cũng hy vọng chồng mình sẽ có thêm động lực để tiếp tục con đường học tập còn dang dở. Xa hơn nữa, người phụ nữ Ba Na mong câu chuyện của bản thân sẽ tiếp thêm niềm tin cho những người từng phải rời ghế nhà trường vì hoàn cảnh, để họ đủ can đảm quay trở lại khi trong lòng vẫn còn một ước mơ chưa kịp thực hiện.

Ông Lê Hồng Tấn, Trưởng Điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết, ngay khi nắm được tình trạng sức khỏe của thí sinh, Điểm thi đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ. Địa phương và nhà trường chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón, song chồng chị Dách mong muốn tự mình đưa vợ đến Điểm thi để tiếp thêm động lực trong những ngày quan trọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi, bố trí 1.652 phòng thi, với gần 6.000 người tham gia công tác tổ chức kỳ thi. Trong ngày thi đầu tiên, môn Ngữ văn có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 116 thí sinh và ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế thi. Môn Toán, có 36.951 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 36.831 thí sinh có mặt, vắng 120 em.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn