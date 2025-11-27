Liverpool lại thua thảm trên sân nhà

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn cùng lợi thế sân nhà, Liverpool được kỳ vọng giành chiến thắng tưng bừng để giải tỏa áp lực trong thời gian qua. Dù vậy, đoàn quân của HLV Arne Slot tiếp tục thi đấu chệch choạc và để PSV vượt lên dẫn trước chỉ sau 6 phút.

Virgil Van Dijk, cái tên từng là nỗi khiếp sợ của mọi tiền đạo tại châu Âu, giờ trở thành gánh nặng của đội chủ sân Anfield với lần thứ 3 phạm lỗi dẫn đến phạt đền ở mùa này. Tình huống "chơi bóng chuyền" trong vùng cấm của cựu sao Southampton buộc trọng tài phải cho đội khách hưởng 11 m. Ivan Perisic không mắc sai lầm để mang niềm vui cho số ít người hâm mộ đến từ Hà Lan.

Sau bàn thua, chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội. 9 cú sút được "Lữ đoàn đỏ" tung ra trong hiệp một nhưng họ phải nhờ đến một tình huống lập bập để có bàn gỡ hòa.

Phút 16, Cody Gakpo sút căng từ cư ly gần khiến thủ môn không thể bắt dính. Bóng bật ra và Dominik Szoboszlai có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Liverpool gây thất vọng nặng nề.

Sau quãng thời gian nghỉ, Liverpool một lần nữa thi đấu thiếu tập trung và để PSV vượt lên dẫn 2-1. Mohamed Salah kèm người hời hợt, tạo điều kiện để Mauro Junior đột phá, trước khi chọc khe để Guus Til dứt điểm cận thành, hạ Giorgi Mamardashvili. Đây mới là cú dứt điểm thứ 2 từ đầu trận của PSV, đạt tỷ lệ chuyển hóa 100%.

Sau bàn thua, HLV Slot tung Alexander Isak vào sân với hy vọng lật ngược tình thế. Khi tiền đạo trị giá 140 triệu euro còn chưa kịp để lại dấu ấn, hàng thủ chủ nhà lại mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Đến lượt Ibrahima Konate với pha cắt bóng hụt, tạo cơ hội cho Ricardo Pepi xâm nhập vùng cấm, tung cú sút trúng cột. Couhaib Driouech có mặt để đá bồi, mang về bàn thứ 3 cho đại diện Eredivisie.

Cơn ác mộng của người hâm mộ chủ nhà chưa dừng lại. Phút 90+3, Driouech thoải mái đón bóng sau một pha phản công, trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định thắng lợi 4-1 cho PSV. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, đại diện Hà Lan quật ngã Liverpool ở cúp châu Âu.

Kết quả này khiến Liverpool văng khỏi top 8. HLV Slot đứng trước nguy cơ rất cao bị sa thải sau chuỗi 3 trận toàn thua, trong đó có đến 2 thất bại tủi hổ ngay trên sân nhà.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn