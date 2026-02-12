Tuyển thủ Nhật Bản tại Liverpool dính chấn thương ám ảnh

Chuyến làm khách của Liverpool trên sân Sunderland ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 12/2 bị gián đoạn bởi khoảnh khắc Endo của Liverpool chấn thương như thể gần ‘rụng’ mắt cá chân ở hiệp 2.

Thủ quân tuyển Nhật Bản khi đó che mặt, bật khóc, đau đớn rời sân giữa tràng vỗ tay của khán giả sân Ánh Sáng.

Đây là lần đầu tiên Endo đá chính cho Liverpool sau 9 tháng, trong vai trò hậu vệ phải do Dominik Szoboszlai bị treo giò.

Tuy nhiên, trong một tình huống lùi về phòng ngự, tuyển thủ Nhật Bản tiếp đất không tốt và bị nghi chấn thương mắt cá chân. Dù nén đau tiếp tục thi đấu, Endo nhanh chóng gục xuống sân, buộc đội ngũ y tế phải vào cuộc.

Các nhân viên y tế đã sử dụng cả mặt nạ ô-xy để sơ cứu trước khi đưa Endo rời sân. Sau khoảng 5 phút gián đoạn, HLV Arne Slot tung Joe Gomez vào thay ở phút 68.

Tiền vệ Endo đã có một trận đấu đầy năng động trong lần ra sân đá chính đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh sau 9 tháng.

Trên mạng xã hội, Sunderland gửi lời chúc tiền vệ 33 tuổi sớm bình phục.

Nhiều cổ động viên bày tỏ sự cảm phục ví anh với “chiến binh thực thụ”, cầu thủ “không thể chê trách và là hiện thân của ý nghĩa khoác áo Liverpool”.

Thậm chí có ý kiến cho rằng Endo gần như “rụng mắt cá chân” nhưng vẫn cố đứng dậy để phòng ngự quả phạt góc.

Mức độ chấn thương hiện chưa được xác định, song xuất hiện lo ngại Endo có thể bị ảnh hưởng tới khả năng dự World Cup 2026 cùng tuyển Nhật Bản.

Đáng chú ý, chấn thương mới nhất mang tên Endo nối dài danh sách “thương binh” mà Liverpool đang hứng chịu, sau các trường hợp của Conor Bradley, Jeremie Frimpong và Alexander Isak.

Trước thời điểm Endo rời sân không lâu, Liverpool đã mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của Virgil van Dijk ở phút 61.

“The Kop” bảo toàn lợi thế mong manh, qua đó thu hẹp khoảng cách với Man Utd và Chelsea trong cuộc đua vào top 5, suất dự Champions League mùa sau.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Sunderland trên sân nhà tại giải mùa này.

Tiền vệ Endo gia nhập Liverpool từ Stuttgart trong mùa giải cuối cùng của HLV Jurgen Klopp. Tuyển thủ Nhật Bản mùa trước ra sân 20 trận tại Premier League, góp phần vào chức vô địch của đội chủ sân Anfield.

