Liverpool thua đội chót bảng Ngoại hạng Anh

Khi nguy cơ xuống hạng đã cận kề, tinh thần thi đấu không còn gì để mất của Wolves tạo nên một màn hồi sinh nhỏ, khi họ giành bốn điểm ấn tượng ở hai trận sân nhà trước Arsenal và Aston Villa.

Chỉ năm ngày trước, HLV Rob Edwards đã lao dọc đường biên rồi bị căng cơ bắp chân, khi mừng bàn thắng thứ hai của Wolves trong chiến thắng hiếm hoi trước kình địch Aston Villa. Lần này, ông lại bùng nổ cảm xúc ở phút bù giờ thứ sáu của hiệp hai, khi cú sút đổi hướng của Andre quật ngã Liverpool. Bên kia chiến tuyến, Arne Slot choáng váng khi Liverpool bị đội cuối bảng đánh bại.

Cầu thủ Liverpool thất vọng sau khi nhận bàn thua ở cuối trận gặp Wolves, trên sân Molineux, Wolverhampton, Anh hôm 3/3. Ảnh: Reuters

Quyết tâm tránh trở thành "nạn nhân" tên tuổi tiếp theo của Wolves, Liverpool nhập cuộc đầy tích cực. Cody Gakpo thử vận may từ sớm bằng một cú sút xa nhưng bị Jose Sa dễ dàng bắt gọn. Liverpool tiếp tục dâng cao tìm bàn mở tỷ số, song Jeremie Frimpong lại sút vọt xà sau một pha bứt tốc và chuyền bóng tuyệt vời của Hugo Ekitike.

Đội chủ nhà hiểu rõ tình thế và sẵn sàng lùi sâu chịu trận, phong tỏa hàng công Liverpool khá dễ dàng trong hiệp một nhạt nhòa. Đội bóng của Rob Edwards không tung ra nổi một cú dứt điểm nào trước giờ nghỉ, trong khi Liverpool cũng chỉ có vỏn vẹn hai cú sút trúng hướng cầu môn trong hiệp đầu.

Khoảnh khắc ấm áp nhất trận đấu đến ở phút 18, khi CĐV hai đội cùng vỗ tay và hát vang tên Diogo Jota, người từng khoác áo số 18 trong ba năm tại Molineux trước khi chuyển sang Liverpool. Đây là lần đầu hai đội gặp lại tại đây kể từ khi anh qua đời mùa hè năm ngoái.

Đầu hiệp hai, các học trò Arne Slot đòi phạt đền khi quả tạt của Frimpong dường như chạm tay Ladislav Krejci trước khi đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài từ chối. Từ quả phạt góc sau đó, đội khách suýt mở tỷ số. Ekitike đánh đầu nối từ quả phạt góc của Mohamed Salah, hướng về phía Curtis Jones, nhưng Cody Gakpo vô tình phá bóng khỏi đồng đội trước khi bóng dội xà ngang. Sau đó, Ekitike đi bóng tốc độ bên cánh phải và tạt sớm, nhưng Krejci kịp thời cắt bóng trong bối cảnh Alexis Mac Allister đang chờ sẵn.

Cuối trận, đòn "hồi mã thương" đầy bất ngờ đã khiến khán đài bùng nổ. Tolu Arokodare tì đè vượt qua Virgil van Dijk khi đón đường bóng dài, trước khi chọc khe cho Rodrigo Gomes lốp bóng tinh tế qua đầu Alisson, đưa Wolves vươn lên dẫn trước ở phút 78.

Rio Ngumoha sau đó suýt cân bằng tỷ số khi cú sút đổi hướng của anh bị Sa xuất sắc đẩy trúng cột dọc. Dù vậy, bàn gỡ hòa cho Liverpool cũng đến ở phút 83, nhờ công Mohamed Salah. Ngôi sao Ai Cập cắt được đường chuyền ngang sân của Jean-Ricner Bellegarde rồi chích mũi giày hạ Sa, ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11.

Liverpool dồn toàn lực tìm bàn quyết định trong thời gian bù giờ, nhưng chính đội chủ nhà mới là những người kết liễu trận đấu. Cú sút của Andre ở phút bù thứ tư chạm mạnh vào Joe Gomez đổi hướng, mang về ba điểm đầy kịch tính cho chủ nhà.

Wolves vẫn còn kém vị trí thứ 17 tới 11 điểm, nhưng những chiến thắng như thế này giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng vào điều không tưởng. Trong khi đó, Liverpool bỏ lỡ cơ hội vào top 4 Ngoại hạng Anh. Trận thua 1-2 khiến họ vẫn kém đội thứ tư Aston Villa ba điểm.

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: vnexpress.net