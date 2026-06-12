Người sinh những năm này phải kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Những người sinh năm 1966, 1986 và 2001 sẽ hết hạn CCCD trong năm nay. Ảnh: Xuân Sang.

Theo quy định hiện hành, để duy trì hoạt động của tài khoản ngân hàng bắt buộc sở hữu giấy tờ tùy thân còn hiệu lực. Trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 là nhóm đối tượng phải đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước mới do thẻ cũ đã hết hạn sử dụng.

Theo Luật Căn cước, công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó năm 2026 đánh dấu thời điểm hết hạn Căn cước của những người sinh năm như trên khi vừa qua ngày sinh chính thức của họ. Công dân sinh năm 2012 cũng cần làm thủ tục cấp thẻ lần đầu khi bước sang tuổi 14.

Quy định này chỉ có một trường hợp ngoại lệ. Những cá nhân đã thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước độ tuổi quy định, thẻ đó vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo. Riêng đối với người sinh năm 1966, sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ ở mốc 60 tuổi trong năm nay, thẻ Căn cước mới sẽ có giá trị sử dụng trọn đời.

Nếu chậm trễ, các ngân hàng và ứng dụng tài chính sẽ tiến hành phong tỏa hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ đối với tài khoản của nhóm khách hàng này. Động thái siết chặt quản lý từ các tổ chức tín dụng như Vietcombank, BIDV, VietinBank hay Agribank nhằm tuân thủ quy định về định danh khách hàng và an toàn bảo mật.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng phải định kỳ rà soát và xác thực thông tin nhận diện khách hàng. Trong trường hợp giấy tờ tùy thân đã hết hạn hoặc thông tin lưu trữ không còn chính xác, ngân hàng có thể tạm ngưng cung cấp một số dịch vụ cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật dữ liệu.

Khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hạn sẽ bị tạm dừng giao dịch trên tất cả các kênh, bao gồm tại quầy, ứng dụng ngân hàng trực tuyến (Mobile Banking/Internet Banking) và hệ thống máy ATM. Người dùng không thể thực hiện các thao tác cơ bản như rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán hóa đơn.

Bên cạnh đó, việc thẻ hết hạn cũng khiến khách hàng không thể cập nhật hoặc xác thực dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp đã bị khoá giao dịch, công dân cần giữ bình tĩnh. Ngay sau khi nhận được thẻ Căn cước mới, khách hàng mang thẻ đến trực tiếp quầy giao dịch ngân hàng hoặc sử dụng tính năng cập nhật giấy tờ tùy thân trên ứng dụng ngân hàng số để đồng bộ dữ liệu hệ thống, qua đó khôi phục lại toàn bộ dịch vụ.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn