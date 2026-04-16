Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành làm việc với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện có tổng số 1.338 cán bộ, viên chức, người lao động với 41 khoa/phòng/trung tâm. Năm 2026, Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh với quy mô 1.500 giường bệnh kế hoạch, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng so với cùng kỳ năm 2025, bệnh nhân điều trị nội trú trung bình dao động 1.500 – 1.700, khám ngoại trú trung bình 1.000 bệnh nhân/ngày, cùng hơn 16.000 bệnh nhân ngoại trú khác.

Giám đốc Bệnh viện Phạm Vĩnh Hùng báo cáo tình hình hoạt động

Bệnh viện đã sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh. Là đơn vị chuyên khoa ung bướu đầu tiên trong cả nước, Bệnh viện triển khai thành công Bệnh án điện tử, bỏ bệnh án giấy, truyền tải hình ảnh thay thế in phim. Bệnh viện không ngừng chuẩn hóa và hiện đại hóa quy trình y tế thông qua việc triển khai hệ thống đăng ký khám online cùng ứng dụng phần mềm Eheal. Đây được coi là bước đột phá chiến lược trong cải cách thủ tục hành chính, không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ cam kết lấy người bệnh làm trung tâm và vị thế tiên phong của Bệnh viện trong công cuộc chuyển đổi số y tế.

Trong quý I/2026, Bệnh viện đã khám bệnh 34.460 lượt người, tăng 105,1% so với Quý 1/ 2025, 115,3% so với Quý 1/2024. Điều trị nội trú 14.645 người bệnh nội trú, tăng 112,2% so với cùng kỳ năm 2025; số ngày điều trị nội trú 107.637 tăng 109 % so với Quý 1/2025. Công suất sử dụng giường bệnh 102%.

Bệnh viện được xếp cấp Chuyên sâu về chuyên môn kỹ thuật, qua đó tập trung xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh; phát triển toàn diện số lượng và chất lượng; nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật tuyến Trung ương được triển khai tại Bệnh viện đem lại hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh và khẳng định thương hiệu của đơn vị trong ngành y tế tỉnh nhà.

Phong trào nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chuyên ngành tại khu vực. Đặc biệt, bệnh viện trở thành đơn vị duy nhất tại Nghệ An được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận GCP – “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng”. Trên nền tảng đó, bệnh viện đã chủ động triển khai 18 thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia, đa trung tâm, mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại cho người bệnh.

Bệnh viện đã tập trung bám sát bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Y tế ban hành, chỉ đạo các khoa/phòng/trung tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động quản lý chất lượng.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung đề nghị Bệnh viện phối hợp với các Sở, ngành để giải quyết các khó khăn

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu tại địa phương, Bệnh viện triển khai đầu tư dự án Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng. Bệnh viện đã hoàn thiện lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống PET/CT, Cyclotron đạt chuẩn GMP đầu tiên trong cả nước, 01 hệ thông CT Scanner 64-128 lát cắt vòng quay…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nghe giới thiệu hệ thống máy PET/CT

Mặc dù Bệnh viện đã di dời và đi vào hoạt động, song công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất thuộc Giai đoạn I hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, còn tồn đọng một số vướng mắc như vẫn còn 05 hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Khu vực nghĩa trang (với diện tích khoảng 23.379,6 m²) nằm ngay tại vị trí mặt tiền của dự án hiện vẫn chưa có phương án di dời, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ranh giới quy hoạch không gian và cảnh quan chung của cơ sở y tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành thăm hỏi, động viện và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện

Mặc dù Bệnh viện đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang tại địa điểm mới, tuy nhiên hầu hết các thiết bị hiện nay đều được di chuyển từ cơ sở cũ. Một số hệ thống đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến tính liên tục cũng như chất lượng điều trị…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch của Bệnh viện

Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng Nguyễn Hoàng Minh làm rõ các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, Bệnh viện đề nghị tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu đến năm 2030, phấn đấu từ 1.500 giường lên 2.000 giường bệnh; định hướng xây dựng, phát triển Bệnh viện đạt tiêu chuẩn hạng Đặc biệt. Hỗ trợ Bệnh viện triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu sau đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Bệnh viện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh; đồng thời ghi nhận và đánh giá những kết quả Bệnh viện đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành giao Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành chỉ đạo Bệnh viện xây dựng và phát triển Bệnh viện đoạn 2026 -2030, định hướng đến năm 2045, xây dựng thành Bệnh viện thành Trung tâm y tế chuyên sâu của Khu vực. Phối hợp với các Sở, ngành để giúp bệnh viện hoàn thiện dự án giai đoạn 2 để bệnh viện hoạt động theo đúng quy định và bài bản.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện xây dựng và hoàn thiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy và nhân sự giai đoạn 2026 – 2030. Bên cạnh đó, Sở Y tế tăng cường quan tâm đến chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh đồng bộ và hiện đại của Bệnh viện. Chỉ đạo Bệnh viện tăng cường năng lực quản trị số, quản trị thông minh, y tế thông minh; thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh. Quan tâm đến nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao của Bệnh viện. Bệnh viện phối hợp với Trường Đại học Y Vinh để tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tăng cường công tác hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành trong hỗ trợ Bệnh viện giải quyết các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị của Bệnh viện. Đồng thời, yêu cầu UBND phường Vinh Hưng nhanh chóng lập dự toán kinh phí trồng cây xung quanh nghĩa trang gần bệnh viện; phối hợp với Bệnh viện để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; lập quy hoạch để di dời nghĩa trang…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

