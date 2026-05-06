Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp và thu hoạch lúa vụ Xuân 2026 tại các xã Đô Lương và Đại Đồng

Cùng đi trong đoàn có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; UBND các xã Đô Lương, Đại Đồng và các đơn vị liên quan.

Tại xã Đô Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống các cánh đồng để kiểm tra thực tế tình hình thu hoạch lúa vụ Xuân 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra chất lượng hạt lúa thuần chất lượng cao AC5 tại ruộng trên địa bàn xã Đô Lương

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Đô Lương tập trung đưa máy gặt đập liên hợp ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân

Tại xã Đô Lương, lãnh đạo địa phương đã báo cáo nhanh về tiến độ thu hoạch, năng suất bình quân cũng như các giải pháp hỗ trợ bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân nhằm tránh những tác động bất lợi của thời tiết cực đoan cuối vụ. Theo báo cáo nhanh, vụ Xuân năm nay tại xã Đô Lương chủ yếu sử dụng các giống lúa chất lượng cao, trong đó chủ lực là giống lúa AC5. Nhờ tuân thủ đúng khung lịch thời vụ và quy trình chăm sóc, năng suất lúa bình quân toàn xã ước đạt khoảng 65 tạ/ha.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc định hướng cơ cấu giống chất lượng cao. Đồng thời yêu cầu xã Đô Lương tiếp tục tập trung máy móc, nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ trò chuyện, động viên bà con nông dân và các chủ máy gặt đập liên hợp tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch

Những trà lúa vụ Xuân đã chín rộ, chuyển màu vàng óng trên cánh đồng; bà con nông dân được khuyến cáo khẩn trương thu hoạch nhanh gọn để phòng tránh thiên tai, thời tiết bất lợi cuối vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc điều tiết máy móc, nhân lực ra đồng thu hoạch khẩn trương

Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp và định hướng thu hoạch trên địa bàn xã Đại Đồng.

Tại xã Đại Đồng, không khí thu hoạch của bà con nông dân cũng diễn ra hết sức phấn khởi khi lúa vụ Xuân năm nay đạt năng suất cao. Qua kiểm tra thực tế, năng suất các giống lúa lai gieo trồng trên địa bàn xã đạt từ 7,5 - 8 tấn/ha; đối với các giống lúa thuần đạt khoảng 6,5 tấn/ha. Dự kiến năng suất lúa bình quân chung toàn xã đạt khoảng 7,5 tấn/ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác kiểm tra thực tế chất lượng hạt lúa vụ Xuân ngay tại ruộng trên địa bàn xã Đại Đồng

Bên cạnh các diện tích đã thu hoạch, một số trà lúa muộn đang ngả vàng và dự kiến sẽ cho thu hoạch rộ trong khoảng một tuần tới

Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo xã Đại Đồng và ý kiến tham mưu của cán bộ chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, quyết định lớn đến chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương cần bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con thu hoạch nhanh, gọn với phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; cần chủ động phương án làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp và các điều kiện cần thiết để triển khai vụ Hè Thu ngay sau khi thu hoạch xong lúa vụ Xuân theo đúng khung lịch thời vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình liên kết trồng bí vụ Xuân cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Đại Đồng

Mô hình trồng bí mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, ước tính đạt doanh thu trên 700 triệu đồng/ha

Cũng tại xã Đại Đồng, đoàn công tác đã đến kiểm tra, đồng thời đánh giá cao hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp tại địa phương; trong đó có mô hình trồng bí vụ Xuân với quy mô 1,5 ha. Đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân xã Đại Đồng đã thu hoạch đạt sản lượng trên 100 tấn bí.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn