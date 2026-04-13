Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra khu vực xẩy ra cháy rừng tại xã An Châu vào ngày 11/4/2026

Chủ tịch UBND xã An Châu Đậu Ngọc Long báo cáo việc triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường

Tại xã An Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và hiện trường các khu rừng trọng điểm trên địa bàn xã. Trên địa bàn xã An Châu có tổng diện tích đất có rừng là 564,9ha (trong đó, rừng phòng hộ 276,45 ha; rừng sản xuất 281,42 ha; mục đích khác 7,03ha). Rừng ở xã An Châu chủ yếu là rừng trồng thông và keo trên địa hình đồi thấp, chịu ảnh hưởng khí hậu nóng khô.

Lãnh đạo xã An Châu cho biết, ngay từ đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo xuyên suốt, từ việc thành lập Ban chỉ đạo đến xây dựng phương án phòng PCCCR sát với thực tế địa phương. Đồng thời, xã cũng đã thành lập 01 Trung đội trực chiến gồm 28 thành viên và các tổ PCCCR tại 15 xóm có rừng; chuẩn bị sẵn sàng máy thổi gió, vỉ dập lửa, dao phát, loa cầm tay và duy trì 09km đường băng cản lửa. Các nhu yếu phẩm như nước uống, thực phẩm ăn nhanh và dụng cụ bổ trợ luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu lực lượng công an vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây ra cháy rừng

Lãnh đạo xã An Châu chia sẻ: Hiệu quả của phương châm "4 tại chỗ" đã được chứng minh qua vụ việc thực tế diễn ra vào ngày 11/4/2026. Một vụ cháy rừng xảy ra tại lô 24, khoảnh 4, tiểu khu 896M (xóm 10) đã được phát hiện kịp thời. Nhờ sự huy động nhanh chóng của chính quyền địa phương với 110 người tham gia dập lửa, bao gồm lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và nhân dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại về thảm thực bì và cây bụi, không gây thiệt hại về tài sản rừng gỗ (thông và keo), bảo vệ an toàn diện tích rừng của hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra dụng cụ chữa cháy rừng của xã An Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu hệ thống thiết bị, dụng cụ chữa cháy phải luôn sẵn sàng để phục vụ công tác chữa cháy rừng khi có sự cố xảy ra

Mặc dù đã rất cố gắng, chủ động, song công tác quản lý rừng tại xã An Châu vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Theo lãnh đạo xã An Châu, diện tích rừng trải dài 04km dọc Quốc lộ 1A và khu vực ven biển, nơi có nhiều di tích lịch sử (Đền Cuông, Chùa Linh Sơn...), ga tàu và nghĩa địa, trạm xăng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Tình hình ngân sách xã có nhiều khó khăn nên việc cấp kinh phí phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR còn hạn chế. Kinh phí xử lý thực bì tại các khu vực dốc cao còn lớn; máy móc trang thiết bị cần được đầu tư thêm. Cán bộ lâm nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm; một số chủ rừng đã già yếu, thiếu nhân lực tuần tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tại lô 21 khoảnh 5 tiểu khu 877A xã Bình Minh do Ban Quản lý rừng Bắc Nghệ An quản lý

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến xã Bình Minh kiểm tra công tác PCCCR. Xã Bình Minh là địa phương miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn với 4.601,82 ha. Trong đó, có 294 ha rừng thông – loại rừng có nguy cơ cháy rất cao. Lãnh đạo xã cho biết, rừng tại đây chủ yếu là rừng sản xuất xen kẽ khu dân cư. Sau khai thác, thực bì tồn dư lớn cộng với tình trạng thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài đã tạo áp lực không nhỏ lên công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã Bình Minh đã xảy ra 02 vụ cháy rừng tại khu vực Tây Bắc Tiến với diện tích thiệt hại khoảng 02 ha. Nhờ sự huy động kịp thời lực lượng và phương tiện, các đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan trên diện rộng. Cơ quan chức năng cũng đã xác minh và xử lý nghiêm 02 trường hợp vi phạm quy định về PCCCR.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tại lô 51, khoảnh 1, tiểu khu 874B, xã Bình Minh do UBND xã quản lý

Khó khăn lớn nhất hiện nay theo phản ánh của các địa phương vẫn là nguồn kinh phí đầu tư cho các hạng mục như đường băng cản lửa kiên cố và trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR. Các địa phương kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắm thêm máy cắt thực bì, máy thổi gió và hỗ trợ vệ sinh rừng đối với những khu vực thông bị gãy đổ do bão năm 2025... Đồng thời, đề nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ lâm nghiệp cơ sở để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Qua kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và sự chủ động của các địa phương trong công tác PCCCR. Đồng chí yêu cầu trong đợt cao điểm nắng nóng này, các địa phương, lực lượng cần phải tập trung ứng trực thường xuyên, thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh và Công văn của Ban Chỉ đạo về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2026. Rà soát phương án "4 tại chỗ", ưu tiên kiên cố hóa các đường băng cản lửa bằng bê tông để thuận tiện cho việc vận chuyển lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ chữa cháy rừng khi có sự cố. Cùng với đó, bố trí nguồn kinh phí mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; cháy lan sang các khu rừng liền kề khác.

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND xã, phường có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xẩy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng.

Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị UBND các địa phương đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, chủ rừng, Hạt Kiểm lâm kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị PCCCR kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, huy động tổng lực nhân rlực và vật lực nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tính đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn 125 Ban Chỉ đạo cấp xã, 29 Ban Chỉ huy của chủ rừng và hàng trăm tổ đội thôn, bản với tổng lực lượng thường trực lên tới hơn 6.000 người. Bên cạnh việc củng cố nhân sự, công tác chuẩn bị phương tiện kỹ thuật cũng được đặc biệt chú trọng. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng hơn 15.800 ha rừng thông và gần 8.900 ha rừng bạch đàn tại các địa phương đồng bằng là khu vực có nguy cơ cháy cao do chứa tinh dầu dễ bắt lửa. Tại các địa phương miền núi hơn 216.000 ha rừng tre nứa và hỗn giao cũng được đặt trong tình trạng báo động, đặc biệt là khu vực giáp ranh nương rẫy. Kể từ ngày 01/4/2026, lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng đã duy trì chế độ trực chiến 24/24h. Tại các cửa rừng trọng điểm, các chốt chặn được thiết lập để kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa và người ra vào rừng. Song song với công tác thực địa, hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng với hơn 638 cuộc họp dân, thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia. Các thông tin cảnh báo cháy rừng cũng được cập nhật liên tục trên sóng truyền hình NTV và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động ứng phó. Ngay trong hôm nay (13/4/2026), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ-CTUBND về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn