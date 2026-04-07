Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Trước khi bước vào buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã trao Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 23/03/2026 bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Quỳnh – Trưởng phòng Công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, tạo đà bứt phá cho cả năm

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực quy hoạch, thu hút đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng.

Ngày 27/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra dư địa phát triển mới cho khu kinh tế. Song song đó, công tác lập và triển khai các quy hoạch phân khu được đẩy nhanh, với 8 đồ án đã hoàn thành và 7 đồ án đang triển khai. Tính từ đầu năm đến ngày 05/4/2026, Ban đã cấp mới 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,3 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 454 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn có 356 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, trong đó có 119 dự án FDI với tổng vốn 6,46 tỷ USD.

Hệ thống 09 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.700 ha đạt tỷ lệ lấp đầy trên 50%, trong đó một số khu công nghiệp đạt tỷ lệ cao như VSIP Nghệ An, Nam Cấm, Bắc Vinh.

Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, như dự án Cảng nước sâu Cửa Lò đã hoàn thành cơ bản các hạng mục ban đầu và đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh; dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đang gấp rút giải phóng mặt bằng để khởi công vào dịp 30/4/2026.

Các dự án hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp khác cũng đang được rà soát, hoàn thiện thủ tục nhằm sớm triển khai, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư. Về dự án nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 3.844 căn, vượt chỉ tiêu đề ra. Kế hoạch năm 2026 phấn đấu hoàn thành thêm 2.955 căn, hướng tới mục tiêu 19.500 căn vào năm 2030 để đảm bảo nơi ở cho công nhân.

Hiện nay, Khu kinh tế và các khu công nghiệp sử dụng hơn 64.000 lao động, trong đó khu vực FDI chiếm 86% tổng số lao động; dự kiến nhu cầu năm 2026 lên tới trên 90.000 lao động, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và dệt may xuất khẩu… Ban đã chủ động tổ chức các ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp với người lao động, thúc đẩy liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – nhà nước để nâng cao chất lượng nguồn lao động của địa phương.

Đồng thời, Ban đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như hệ thống thoát nước, đường giao thông kết nối khu công nghiệp, với mục tiêu hoàn thành nhiều công trình trong năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và lựa chọn nhà thầu được đẩy nhanh nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Ban đã tích hợp 46 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó 40 thủ tục đạt mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, tỷ lệ số hóa đạt trên 80%, thời gian xử lý được rút ngắn từ 20-40%. Đặc biệt, việc tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống 5G và IoT trong các khu công nghiệp giai đoạn 2026-2030 được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển nhà máy thông minh, tự động hóa sản xuất và quản lý hạ tầng số.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc về thủ tục GPMB, nguồn vốn đầu tư hạ tầng kết nối và tình trạng thiếu hụt biên chế công chức (hiện chỉ có 32/34 chỉ tiêu được giao, trong khi nhu cầu vị trí việc làm lên tới 47).

Để hoàn thành kế hoạch 9 tháng cuối năm, Ban Quản lý KKT Đông Nam kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí khoảng 2.800 – 3.500 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng quan trọng giai đoạn 2026-2030; xúc tiến đường bay Vinh – Quảng Châu/Thâm Quyến để hỗ trợ hơn 4.000 chuyên gia, lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh. Cùng với đó, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò và hỗ trợ thủ tục đất đai cho các dự án nhà ở xã hội...

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Hồ Văn Quỳnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trao đổi các vấn đề liên quan đến mỏ vật liệu thực hiện các dự án

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn trao đổi về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân liên quan đến việc triển khai các dự án

Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại biểu tập trung vào việc tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Khu công nghiệp VSIP 3, Khu công nghiệp Thọ Lộc... trong khu kinh tế liên quan đến công tác GPMB, mỏ vật liệu xây dựng, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống kênh thoát nước, đường giao thông kết nối trong khu kinh tế…

Thay đổi tư duy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá dù mới được kiện toàn bộ máy, song tập thể lãnh đạo và các phòng, ban, Đảng ủy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần nỗ lực cao, không để đứt gãy, gián đoạn. Minh chứng rõ nét là đã hoàn thành để Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam – đây là một cột mốc quan trọng. Ban cũng đã triển khai tốt các nội dung trọng điểm theo chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy và các Nghị quyết của Đảng.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Khu kinh tế Đông Nam là một trong hai động lực tăng trưởng chính của tỉnh. Sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ban mà là cam kết chính trị đã được khẳng định trong các Nghị quyết cao nhất của Trung ương và Tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cần nhìn nhận, đánh giá lại trong quan hệ giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam với các Sở, ngành, với các địa phương. “Làm sao để các Sở, ngành, địa phương cùng đồng lòng vì Khu kinh tế, cùng vào cuộc, cùng cải cách hành chính, cùng hỗ trợ các nhà đầu tư về lập, thẩm định quy hoạch, dự án; về GPMB, tuyển dụng lao động, đảm bảo an ninh trật tự...” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý.

Cùng với đó, lãnh đạo Ban cần nhận thức về vai trò và mối quan hệ của mình trong sự phát triển chung của tỉnh, của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu việc thứ nhất Ban phải làm là phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy công tâm, khách quan. Đây là việc trọng tâm hàng đầu, quan trọng hơn cả các nhiệm vụ về chuyên môn. Ban cần tiến hành rà soát các quy chế và phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Trong xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, cần lưu ý công tác cải cách hành chính. Cải cách hành chính trong giai đoạn này phải đi đôi với tư duy phát triển mới.

Nhiệm vụ thứ hai là thực hiện nghiêm túc các quy hoạch đã đề ra. Cần phải có kế hoạch triển khai sớm Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, phải đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tỉnh; hoàn chỉnh quy hoạch phân khu chú ý đến việc mở rộng không gian để không lãng phí nguồn lực.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là phát triển khu kinh tế và các khu công nghiệp. Phải tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hạ tầng từ quy hoạch, thủ tục chấp thuận đầu tư cho đến GPMB và các thủ tục để xây dựng nhà máy đi vào hoạt động, hạ tầng ngoài hàng rào, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, thu hút đầu tư FDI và quản lý, sử dụng lao động. Phát triển kinh tế công nghiệp cần tập trung vào các khu trọng điểm. Cùng với đó, phải lấy lại và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng đã trao đổi và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng dự án trọng điểm đang triển khai trong Khu kinh tế và trả lời các kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn