Trước thềm World Cup 2026, Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỉ

Trần Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, có giao dịch hơn 600 tỉ đồng - Ảnh: TIẾN QUÂN

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Cơ quan điều tra xác định đường dây cá độ bóng đá này có giao dịch cực lớn, hơn 600 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đây được xem là đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, triệt phá tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều người tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh, liên lạc qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook; thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ và nhiều tài khoản ngân hàng trung gian nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Nhận định đây là đường dây hoạt động tinh vi, phạm vi rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như lừa đảo, trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Phòng An ninh mạng đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 30-5, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập đối tượng cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cùng nhiều người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super trên website agbong88.com. Từ tài khoản này, Hoàng tạo lập và quản lý hệ thống nhiều tầng gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp).

Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do nhóm đối tượng vận hành đã vượt 600 tỉ đồng.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, khi World Cup 2026 đang cận kề, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào.

"Cần thưởng thức World Cup bằng tình yêu thể thao lành mạnh. Khi phát hiện các hành vi rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được xác minh, xử lý kịp thời", đại tá Thạnh khuyến cáo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn