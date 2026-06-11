Nghệ An: Tò mò xem máy bay, hai anh em đạp phải ô lấy sáng bằng nhựa bị mủn rồi rơi từ tầng 2 xuống đất

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tình huống tai nạn hy hữu và vô cùng nguy hiểm của hai đứa trẻ. Theo thông tin đính kèm, sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Được biết, hai anh em nhỏ tuổi rủ nhau lên khu vực hiên tầng 2 của gia đình để phụ giúp phơi quần áo. Vào thời điểm này, nghe thấy tiếng động cơ máy bay vang lên trên bầu trời, do bản tính tò mò, cả hai cháu đã nhanh chóng chạy ra khu vực phần mái tôn phía ngoài để nhìn ngó, tìm kiếm chiếc máy bay.

Tuy nhiên, phần mái này có thiết kế có các ô lấy sáng làm bằng tấm nhựa. Do tấm nhựa chịu nắng mưa lâu ngày đã bị mục nát, không còn khả năng chịu lực, hai cháu nhỏ khi dẫm trúng đã lập tức làm thủng tấm nhựa và rơi tự do từ độ cao tầng 2 xuống nền nhà phía dưới.

Cú rơi bất ngờ khiến hai đứa trẻ va đập mạnh xuống đất, nằm giữa khu vực chứa các tủ cấp đông của gia đình. Tiếng động lớn cùng tiếng khóc thét vì đau đớn và hoảng sợ của các cháu vang lên ngay sau đó.

Được biết, người thân ở khu vực bên cạnh đã lập tức chạy đến, bàng hoàng trước cảnh tượng và nhanh chóng tìm cách sơ cứu, đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Lời cảnh tỉnh cho mọi gia đình

Vụ tai nạn trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về "bẫy" ngay trong chính ngôi nhà. Tấm nhựa lấy sáng trên mái tôn là vật liệu rất phổ biến tại các gia đình Việt Nam, tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng dưới thời tiết khắc nghiệt, chúng rất dễ trở nên giòn và dễ vỡ.

Gia đình tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình tại các khu vực ban công, sân thượng hoặc mái nhà mà không có sự giám sát của người lớn.

Rà soát và gia cố định kỳ các khu vực mái che, tấm lấy sáng, lan can trong nhà. Nếu có dấu hiệu xuống cấp, mục nát, cần phải thay thế hoặc lắp rào chắn, lưới bảo vệ ngay lập tức.

Giáo dục con trẻ về sự nguy hiểm khi leo trèo lên các vùng mái tôn, mái nhựa, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Mộc Thanh

Nguồn tin: Phụ nữ mới