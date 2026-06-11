Vụ bé trai ở Nghệ An nghi bị b;ạo h;à;nh: Người mẹ từ Nga vào thẳng viện với con

Chiều 11/6, chị Trần Thị Tú Anh - mẹ của bé N.T.U., nhân vật trong vụ việc bé trai 10 tuổi ở Nghệ An nghi bị bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua, đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An sau hành trình dài từ Nga trở về Việt Nam.

Theo gia đình, sau hơn 10 tiếng bay từ Nga về Việt Nam, người mẹ tiếp tục di chuyển nhiều giờ đồng hồ từ sân bay về Nghệ An. Điểm đến đầu tiên của chị không phải là nhà riêng mà là bệnh viện, nơi con trai đang điều trị.

Những hình ảnh trong đoạn clip được gia đình chia sẻ ghi lại khoảnh khắc chị Tú Anh gặp lại con trai tại bệnh viện chiều 11/6.

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Clip ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con chị Tú Anh đoàn tụ

Trong đoạn clip, chị Tú Anh ngồi sát bên giường bệnh, vừa hỏi han tình trạng sức khỏe của con trai, vừa nhẹ nhàng kéo áo con lên để kiểm tra những vết thương còn lại trên cơ thể. Người mẹ chăm chú quan sát từng vết bầm, hỏi con còn đau hay không và việc điều trị những ngày qua diễn ra như thế nào.

Lần gặp lại này khác hẳn những cuộc đoàn tụ trước đây. Người mẹ trở về không phải để thăm quê hay sum họp gia đình, mà để vào bệnh viện thăm con trai đang điều trị. Trước mặt hai mẹ con là những món đồ ăn, quà bánh chị Tú Anh mang về sau chuyến đi dài. Cậu bé vừa trò chuyện với mẹ, vừa thưởng thức những món quà được mang từ phương xa về.

Không chỉ hỏi han sức khỏe, chị Tú Anh còn dành nhiều thời gian trò chuyện với con về những điều đã xảy ra trong thời gian qua. Người mẹ nhẹ nhàng phân tích cho con hiểu rằng nếu trẻ mắc lỗi thì điều cần thiết là được chỉ bảo, uốn nắn, thay vì bị đối xử bằng đòn roi. "Dù con có làm sai thì người lớn phải chỉ bảo, dạy dỗ con, chứ không phải lôi con ra đánh đập như thế...", chị nói với con trong đoạn clip.

Suốt cuộc trò chuyện, chị Tú Anh nhiều lần động viên con cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe và phối hợp với bác sĩ điều trị. Cậu bé ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại những câu hỏi của mẹ.

Nhiều ngày thấp thỏm, lo lắng cho con trai từ nơi xa, chị Tú Anh đã trở về Việt Nam để gặp con tại bệnh viện. Nụ cười của người mẹ trong cuộc gặp chiều 11/6 là khoảnh khắc hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng và chờ đợi.

Trước đó, trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Bùi Thị Lâm (bà ngoại cháu bé) cho biết khi được báo tin mẹ sắp về nước, cậu bé tỏ ra rất vui. "Hôm qua báo cho cháu biết rồi. Cháu mừng lắm", bà Lâm kể.

Những ngày qua, chị Tú Anh liên tục theo dõi tình hình của con trai từ Nga. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng của cháu, người mẹ đã thu xếp công việc để trở về Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/6, mạng xã hội lan truyền bài viết của chị Tú Anh phản ánh việc con trai có nhiều dấu hiệu tổn thương trên cơ thể trong thời gian sống cùng cha ruột. Những hình ảnh được chia sẻ sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo phản ánh của gia đình, chiều 8/6, bà ngoại phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể cháu bé. Nghi ngờ cháu bị bạo hành, gia đình đã đưa cháu đi thăm khám và làm đơn trình báo cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Quỳnh Anh đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiếp tục xác minh các nội dung phản ánh. Trước đó, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, người cha của cháu bé thừa nhận đã dùng roi tre đánh con để dạy dỗ. Hiện bé trai đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Quang Chiến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn