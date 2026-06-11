Thí sinh Nghệ An đánh giá đề Ngữ văn hay và mang tính thực tiễn cao

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh ở Nghệ An phấn khởi vì làm được bài. Đa số các thí sinh cho rằng đề Ngữ văn năm nay không quá khó nhưng có những câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải có sự liên hệ thực tế và khả năng bày tỏ quan điểm cá nhân.

Thí sinh Đặng Hoàng Yến Nhi, học sinh Trường THPT Nam Đàn 1, khá tự tin với phần thi của mình.

Thí sinh Đặng Hoàng Yến Nhi, học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất. Thi sinh này khá tự tin với phần thi của mình.

"Em thật sự bất ngờ vì đề thi phần nghị luận văn học phân tích, cảm nhận bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Em làm khá tốt ở phần viết. Các nội dung trong sách giáo khoa cũng như các vấn đề nghị luận xã hội trong xã hội hiện đại được thầy cô phân tích kỹ, giúp chúng em nắm vững kiến thức", Yến Nhi chia sẻ.

Nhiều thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn.

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi năm nay hay, có tính thời sự với đời sống và tạo cơ hội cho thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Hơn thế nữa, phần đọc hiểu và phần viết đề cập đến vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) - chủ đề đã được các thầy cô hướng dẫn, phân tích kỹ trong quá trình ôn thi nên nhiều em tự tin mình được điểm khá.

Phụ huynh dành cái ôm ấm áp sau khi con gái hoàn thành môn thi đầu tiên.

Em Nguyễn Thị Minh Tú, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết, đề thi môn Ngữ văn rất hay, phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích, cảm nhận bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Đề bài có nội dung gần gũi, giàu cảm xúc và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người. Phần đọc hiểu và phần viết đề cập đến vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) các thầy cô đã ôn tập khá kỹ. Ngoài ra, các câu hỏi trong đề thi có độ phân hóa rõ nét. Đối với những bạn học lực khá, nếu ôn tập kỹ và nắm chắc kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể đạt điểm tốt.

Phụ huynh hồi hộp đứng chờ bên ngoài phòng thi.

Trong khi đó, em Phạm Thị Thuý, học sinh Trường THPT Nam Đàn 2, nhận xét, dù đề có phần khác với nội dung em dự đoán khi ôn tập nhưng vẫn nằm trong khả năng làm bài của em.

"Nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo được nêu khá rõ nên em vẫn làm được. Tuy nhiên, phần thi nghị luận văn học về bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi em ôn chưa kỹ nên em không tự tin lắm. Hy vọng môn Ngữ văn em đạt được 6 điểm", Thuý cho biết.

Theo báo cáo từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi thứ nhất (Ngữ văn), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 41629. Tổng số thí sinh vắng thi không có lý do: 91; Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An có 42.129 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm học trước, trong đó có 2.235 thí sinh tự do. Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay, ngoài 2 môn Toán và Ngữ văn, khá nhiều thí sinh chọn môn xã hội là môn tự chọn. Trong đó, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 20.704 em, kế đó là Địa lý 18.068 em, Kinh tế Pháp luật 12.241 em. Với các môn tự nhiên, Vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, Hóa học có 8.949 em, Sinh học 2.994 em và Ngoại ngữ là 7.846 em. Ngoài ra, các thí sinh còn đăng ký tự chọn môn Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp. Nghệ An đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Nghệ An phấn đấu xếp hạng tốt nghiệp từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 5 toàn quốc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2026 đạt từ 99,5% trở lên.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn