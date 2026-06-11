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Giáo dục

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dưới đây là đề thi chính thức:


Năm nay là năm thứ hai, kỳ thi được triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Thí sinh làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn trong các môn còn lại.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán vào chiều cùng ngày trước khi bước vào các bài thi tự chọn trong ngày 12/6.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: daidoanket.vn

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  Từ khóa: đề thi ,kỳ thi tốt nghiệp THPT ,ngữ văn

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