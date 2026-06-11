UBND tỉnh giao 81.923,0 m² đất tại xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Theo đó, UBND tỉnh giao 81.923,0 m² đất (đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) theo tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại phường Thành Vinh và xã Hưng Nguyên cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP theo quy hoạch và pháp luật.



Cụ thể: Đối với 72,2 m2 đất ở tại phường Thành Vinh để sử dụng vào mục đích xây dựng biệt thự song lập theo quy hoạch được duyệt (thuộc giai đoạn 4), UBND tỉnh giao đất theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/6/2065, người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài.



Đối với 81.842,6 m2 đất ở tại xã Hưng Nguyên để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt (thuộc giai đoạn 2A và giai đoạn 3), UBND tỉnh giao đất theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/6/2065, người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài.



Giao 8,2 m2 đất tại phường Thành Vinh để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không kinh doanh thuộc dự án (đất giao thông) theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi xây dựng xong theo quy hoạch, yêu cầu Công ty TNHH VSIP Nghệ An bàn giao lại cho UBND phường Thành Vinh để quản lý, sử dụng theo quy định.



UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đối với phần diện tích đất ở xây dựng biệt thự); cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An sau khi Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.



Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện chức năng nhiệm vụ theo dõi việc triển khai thực hiện Dự án của Chủ đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.



Thuế tỉnh Nghệ An xác định, thông báo cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, số tiền phải nộp để Nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất, lệ phí (nếu có) theo quy định. Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, số tiền phải nộp để Nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xác nhận nội dung hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền để Nhà nước bổ sung đất trồng lúa bị mất khi chuyển mục đích sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An theo quy định.



UBND xã Hưng Nguyên, UBND phường Thành Vinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ môi trường của Công ty TNHH VSIP Nghệ An theo quy định của pháp luật đối với Dự án nêu trên. Khẩn trương hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại để thực hiện toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt.



UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật (nếu có); sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, mốc giới khu đất; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Triển khai thực hiện Dự án trên thực địa sau khi đảm bảo các quy định, hoàn thành đưa Dự án vào hoạt động theo tiến độ đã được phê duyệt. Thực hiện đúng các nội dung có liên quan được UBND tỉnh giao tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.





Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn