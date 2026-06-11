Đừng lưu ảnh CCCD trên điện thoại

Khi VNeID và nhiều dịch vụ tài chính cùng xuất hiện trên một thiết bị, smartphone dần trở thành "két sắt số" của người dùng. Ảnh: Xuân Sang.

Chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) và lưu trong điện thoại đã trở thành thói quen của nhiều người. Từ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ trực tuyến đến làm thủ tục hành chính, việc có sẵn ảnh giấy tờ tùy thân giúp tiết kiệm thời gian và thao tác. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là những rủi ro bảo mật ngày càng lớn.

Ngoài ra với người dùng Việt Nam, ứng dụng VNeID được trang bị đầy đủ lớp bảo mật gồm mật khẩu 2 lớp, khóa xác thực sinh trắc học. Phần mềm đảm bảo mức độ an toàn cao hơn hẳn việc lưu ảnh trong bộ nhớ điện thoại. Các loại giấy tờ tích hợp trong ứng dụng, gồm cả VNeID, có giá trị thay thế so với bản cứng. Do vậy, việc lưu ảnh chụp giấy tờ là hành động không cần thiết, tiềm ẩn rủi ro.

Theo nhận định của Kaspersky Lab, một trong những công ty an ninh mạng lớn nhất trên thế giới, smartphone là một "két sắt số" lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân và thông tin định danh của người dùng. Ngoài ảnh CCCD, thư viện ảnh trên điện thoại còn có thể lưu ảnh thẻ ngân hàng, mã QR đăng nhập, vé máy bay điện tử, hợp đồng số hoặc các tài liệu tài chính cá nhân.

Điều này đồng nghĩa nếu điện thoại bị mất, bị truy cập trái phép hoặc nhiễm mã độc, lượng dữ liệu nhạy cảm bị lộ có thể nhiều hơn người dùng tưởng tượng.

Tuy vậy, giải pháp không phải là xóa hoàn toàn ảnh CCCD khỏi điện thoại. Trong bối cảnh nhiều dịch vụ đã chuyển sang hình thức số hóa, việc lưu trữ giấy tờ điện tử là nhu cầu thực tế và khó tránh khỏi.

Thay vào đó, người dùng nên thay đổi cách lưu trữ.

Một trong những khuyến nghị của Kaspersky Lab là không để ảnh CCCD hoặc các tài liệu quan trọng trong thư viện ảnh thông thường. Nhiều smartphone hiện đã tích hợp các khu vực lưu trữ riêng có lớp bảo vệ bổ sung. Trên iPhone, người dùng có thể ẩn ảnh và khóa album bằng Face ID. Trong khi đó, nhiều thiết bị Android cung cấp các tính năng như Secure Folder hoặc thư mục bảo mật được mã hóa.

Ngoài ra, người dùng hạn chế lưu giữ những dữ liệu không còn cần thiết. Ảnh chụp giấy tờ phục vụ một giao dịch tạm thời nên được xóa sau khi hoàn tất. Việc rà soát thư viện ảnh định kỳ cũng giúp giảm nguy cơ để sót các thông tin nhạy cảm trong thời gian dài.

Một nguyên tắc khác là luôn kích hoạt các lớp bảo vệ cơ bản như mã khóa màn hình, xác thực sinh trắc học và tính năng định vị thiết bị từ xa. Đây là những công cụ có thể giúp bảo vệ dữ liệu hoặc hỗ trợ khóa máy khi thiết bị bị thất lạc.

Tác giả: Lê Duy

Nguồn tin: znews.vn