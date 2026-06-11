Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco bị hủy tư cách công ty đại chúng

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp có trụ sở tại số 2 đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 9/12/2003.

Động thái hủy tư cách công ty đại chúng diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này trước đó đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo ghi nhận, ngày 2/6/2026, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Công ty CP Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco có trụ sở tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An vừa bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với hàng loạt tài liệu bắt buộc.

Danh sách các báo cáo bị công bố chậm kéo dài trong nhiều năm gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024 và 2025; báo cáo thường niên các năm 2022 - 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ; cùng các nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

Việc chậm công bố thông tin kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo liên tiếp cho thấy tình trạng không tuân thủ nghĩa vụ minh bạch thông tin của doanh nghiệp đại chúng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thông tin của cổ đông và nhà đầu tư.

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn là nghĩa vụ bắt buộc đối với công ty đại chúng nhằm bảo đảm tính minh bạch của thị trường. Do đó, việc bị xử phạt hành chính rồi tiếp tục bị hủy tư cách công ty đại chúng được xem là diễn biến đáng chú ý đối với doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco được thành lập cuối năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ du lịch, tổ chức tour, kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Người đại diện pháp luật hiện nay của doanh nghiệp là ông Nguyễn Xuân Hùng.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco khá kín tiếng trên thị trường. Trong nhiều năm trở lại đây, doanh nghiệp hầu như không xuất hiện trong các hoạt động truyền thông cũng như không công bố nhiều thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển hay các dự án đáng chú ý.

Không chỉ đứng tên tại Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco, ông Nguyễn Xuân Hùng còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tổng hợp Huy Hùng.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa chỉ đăng ký tại tầng 1, tòa 2, Tổ hợp chung cư kết hợp thương mại Huy Hùng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần Phú Mỹ Trung, doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Công ty hiện có địa chỉ thuế tại tầng 1, tòa 2, Tổ hợp chung cư kết hợp thương mại Huy Hùng, số 73 Đại lộ Lênin (theo địa chỉ hành chính cũ), TP. Vinh, Nghệ An.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn