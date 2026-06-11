Nghệ An tổng rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu tại địa bàn phường Cửa Lò chậm tiến độ. Ảnh: Võ Hải

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 6406/UBND-CN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai kế hoạch tổng rà soát, phân loại và xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý từng dự án, chủ động xử lý hoặc tham mưu phương án giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Thanh tra tỉnh Nghệ An được giao hoàn thành thanh tra Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ tại xã Hải Lộc; đồng thời rà soát, phân loại 32 dự án đã có kết luận thanh tra để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Đối với những dự án chưa đủ căn cứ xử lý, tiếp tục tham mưu thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 12/6/2026.

Đối với 5 dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 nhưng chưa được thanh tra, Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu triển khai thanh tra để làm cơ sở đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16, hoàn thành báo cáo trước ngày 23/7/2026.

Trong khi đó, Sở Tài chính Nghệ An được giao chủ trì rà soát, bổ sung đầy đủ danh mục các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn, bao gồm cả các dự án sử dụng vốn ngân sách và ngoài ngân sách, bảo đảm không bỏ sót các trường hợp thuộc diện phải xem xét xử lý.

Đối với 14 dự án chưa được thanh tra và chưa có báo cáo kết quả rà soát gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Tài chính phối hợp với Thanh tra tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, phân loại và xác định rõ từng nhóm dự án. Trong đó, làm rõ các dự án đủ điều kiện thực hiện theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP; nhóm dự án thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh; cũng như nhóm dự án vượt thẩm quyền hoặc cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra.

Đối với 23 dự án được bổ sung theo Báo cáo số 184-BC/ĐU ngày 11/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Tài chính chủ trì rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 và việc áp dụng Nghị quyết số 171/2024/QH15 đối với Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nhà máy xi măng Cầu Đước; đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/7/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao khẩn trương tham mưu tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với Trạm nghiền xi măng Sông Lam, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và tiến độ theo quy định.

Cùng với đó, Công an tỉnh Nghệ An được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra đối với các dự án đang được xem xét, đồng thời phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu, kết luận liên quan phục vụ quá trình rà soát, xử lý.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn