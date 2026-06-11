Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến chức năng của Ban Chỉ đạo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo; điều phối chung việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo và đề xuất điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Thành lập 03 Tổ Công tác và 01 Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo

Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến, kết luận đối với các công việc thường xuyên, cấp bách, liên ngành, phát sinh giữa hai Phiên họp Ban Chỉ đạo hoặc các nội dung cần kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, điều phối để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo UBND tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thành lập 03 Tổ Công tác và 01 Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo, gồm: Tổ Công tác cải cách hành chính (trừ đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính gắn với Đề án 06) do đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (trừ đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số gắn với Đề án 06) do đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06) do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng.

Các Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công; đồng thời, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai các lĩnh vực cụ thể tương ứng. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác ban hành quyết định chỉ định Cơ quan thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Công tác; kiện toàn thành viên của Tổ Công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết và sử dụng con dấu của cơ quan mình cho hoạt động của Tổ Công tác. Trong trường hợp cần thiết, Tổ Công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách lĩnh vực Đề án 06 làm Tổ trưởng. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ làm việc trực tiếp với các Sở, ngành, địa phương để kịp thời ghi nhận, kiểm tra, đánh giá, giám sát, phát hiện khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; đề xuất phương án tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm điều phối, đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, phối hợp với các Tổ Công tác, Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo tham mưu phục vụ hoạt động, các phiên họp của Ban Chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch hoạt động hằng năm, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động; kiện toàn thành viên của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ Quyết định này, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã làm Trưởng Ban.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn