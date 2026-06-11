Nghệ An: 91 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

Trong môn thi Ngữ Văn sáng 11/6, toàn tỉnh Nghệ An có 91 thi sinh vắng mặt. Ảnh: ĐB

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, môn Ngữ văn có 41.629 thí sinh đăng ký dự thi. Kết thúc thời gian làm bài, toàn tỉnh ghi nhận 91 thí sinh vắng mặt không có lý do. Ngoài số thí sinh vắng thi, các điểm thi không phát sinh sự cố bất thường, công tác tổ chức được triển khai đúng quy định.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra thuận lợi, an toàn và không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có 42.037 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.230 thí sinh tự do. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.820 phòng thi, huy động 6.559 cán bộ, giáo viên, lực lượng công an, y tế, nhân viên phục vụ và các đoàn kiểm tra tham gia công tác tổ chức.

Theo thống kê của ngành giáo dục, ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, nhiều thí sinh lựa chọn các môn thuộc tổ hợp khoa học xã hội ở phần thi tự chọn. Trong đó, Lịch sử là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 20.704 thí sinh, tiếp đến là Địa lý với 18.068 thí sinh và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với 12.241 thí sinh.

Chiều 11/6, các thí sinh tiếp tục bước vào môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Sang ngày 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi với bài thi tự chọn gồm hai môn theo chương trình đã đăng ký.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn