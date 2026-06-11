Campuchia truy tố 4 nghi phạm tra tấn trùm bất động sản Trung Quốc đến chết

Các nghi phạm Zhou Jian Hong, 52 tuổi, Han De Dong, 43 tuổi, Ma Rong Gui, 51 tuổi, và Zhao Feng Quan, 36 tuổi bị truy tố với tội danh bắt cóc, sát hại ông Yang Weixin, chủ công ty bất động sản người Trung Quốc 53 tuổi, Tòa án Thành phố Phnom Penh ngày 10/6 cho biết.

Thi thể ông Yang được người dân địa phương phát hiện bên trong chiếc Toyota Prius tại khu đất trống thuộc quận Dangkor hôm 30/5. Cảnh sát phát hiện tại hiện trường có hai con dao, khăn giấy, băng keo dính máu.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định ông Yang đã bị đâm nhiều nhát và bị đánh đập, dẫn đến tử vong.

4 nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc sát hại doanh nhân đồng hương ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Cảnh sát Campuchia đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại căn hộ nạn nhân ở quận Chroy Changvar, cho thấy ông này bị một nhóm người bắt cóc ngày 29/5.

Vợ nạn nhân cho hay nhóm bắt cóc gọi cho bà vào khoảng 3h sáng 30/5, yêu cầu khoản tiền chuộc hai triệu USD tiền điện tử. Do không thể đáp ứng, bà trình báo cảnh sát. Nhóm nghi phạm tiếp tục gửi tin nhắn đến 9h sáng, tin nhắn cuối cùng có nội dung "thế là hết".

Sau khi truy dấu chiếc Toyota Prius, cảnh sát đột kích vào căn biệt thự cho thuê tại quận Sen Sok ngày 4/6 và bắt 4 nghi phạm, thu giữ 4 điện thoại, hai ôtô, một xe máy, hai hộ chiếu.

Một trong 4 người sau đó thừa nhận hành vi, khai rằng có mâu thuẫn làm ăn kéo dài với nạn nhân từ khi còn ở Trung Quốc. Sau khi biết ông Yang đang ở Campuchia, nhóm này đã lên kế hoạch bắt cóc. Nghi phạm cho hay đã sát hại ông Yang sau khi không đòi được tiền chuộc và sợ có thể bị ông nhận diện.

Do luật pháp Campuchia không áp dụng án tử hình, mức án cao nhất mà các nghi phạm đối mặt nếu bị kết tội là chung thân.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net