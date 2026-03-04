Nghệ An: Bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và 2 ban quản lý dự án

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: BNA)

Ông Nguyễn Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cũng tại lễ công bố, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc của 2 ban quản lý dự án.

Hiện tại, ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An có các Phó Giám đốc: Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Duy An, Phan Văn Bình, Phan Đức Long.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có các Phó Giám đốc: Vũ Quý Phát, Nguyễn Phương Đông, Trần Quốc Hoàn, Thái Văn Hùng.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn