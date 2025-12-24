Nghệ An cắt giảm mạnh thủ tục hành chính để “mở đường” cho dự án tại Khu Kinh tế Đông Nam

Một góc Khu công Nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4187/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Điểm nhấn đáng chú ý của quyết định này là việc cắt giảm mạnh thời gian giải quyết ở hàng loạt thủ tục liên quan trực tiếp đến vòng đời dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, môi trường cho đến lao động, quản lý khu công nghiệp.

Theo phương án được phê duyệt, nhóm thủ tục trong lĩnh vực xây dựng đồng loạt được rút ngắn 40% thời gian so với quy định trước đây. Cụ thể, thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm A ở Nghệ An giảm từ 35 ngày xuống còn 21 ngày; dự án nhóm B từ 25 ngày xuống 15 ngày; dự án nhóm C từ 15 ngày xuống còn 9 ngày. Đây là những thủ tục có ý nghĩa “mở khóa” cho cả quá trình triển khai dự án, nên việc rút ngắn thời gian được đánh giá là rất thiết thực đối với nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở khâu thẩm định, Nghệ An còn quan tâm đến các thủ tục cấp phép xây dựng cũng được tinh giản đáng kể. Thời gian giải quyết thủ tục cấp mới và điều chỉnh giấy phép xây dựng giảm từ 20 ngày xuống còn 12 ngày; thủ tục gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng được rút ngắn từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Đáng chú ý, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I, vốn thường kéo dài nay giảm từ 30 ngày xuống còn 18 ngày.

Trong các lĩnh vực được đơn giản hóa, môi trường là mảng ghi nhận mức cắt giảm “mạnh tay” nhất. Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được rút ngắn từ 50 ngày xuống chỉ còn 18 ngày, tiết kiệm tới 32 ngày, tương đương tỷ lệ cắt giảm 64%. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh nhiều dự án tại Khu Kinh tế Đông Nam thường mất nhiều thời gian ở khâu hoàn tất thủ tục môi trường, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh đó, một số thủ tục trong lĩnh vực lao động ở Nghệ An cũng được điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc, góp phần giảm áp lực tuân thủ ngay từ giai đoạn đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm các phương án cắt giảm đi vào thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chịu trách nhiệm tham mưu, trình công bố lại thời gian giải quyết TTHC theo phương án mới; đồng thời phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy trình nội bộ, quy trình điện tử nhằm triển khai ngay các thủ tục đã được đơn giản hóa.

Việc cắt giảm mạnh thời gian giải quyết TTHC không chỉ mang ý nghĩa cải cách hành chính thuần túy, mà còn tạo “cú hích” quan trọng đối với môi trường đầu tư tại Khu Kinh tế Đông Nam. Khi thời gian chờ đợi được rút ngắn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm xuống, dòng vốn đầu tư sẽ được kích hoạt nhanh hơn, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án, gia tăng sức cạnh tranh và hấp dẫn của khu kinh tế trọng điểm này trên bản đồ đầu tư của khu vực Bắc Trung Bộ.

