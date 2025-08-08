Phiên họp thứ 3 Tổ công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, theo thống kê trên Hệ thống giám sát tại địa chỉ https://nq57.vn, tỉnh Nghệ An được giao 23 nhiệm vụ cấp tỉnh đang hoàn thành đảm bảo tiến độ, đạt màu xanh, trong đó có 14 nhiệm vụ đã hoàn thành, 09 nhiệm vụ còn thời hạn đang tiếp tục thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Trọng Phú báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác

Căn cứ số liệu cập nhật đến 16h ngày 06/08/2025 từ 130 xã/phường, Nghệ An xếp thứ 20/34 tỉnh, thành về tiến độ thực hiện 16 nhiệm vụ cấp xã theo Kế hoạch số 02 (tăng 02 bậc so với thời điểm họp ngày 22/07/2025). Trong đó: 69/130 xã (đạt 53,08%) hoàn thành toàn bộ 16/16 nhiệm vụ; 10/130 xã (7,69%) hoàn thành 15/16 nhiệm vụ; 25/130 xã (19,23%) hoàn thành 14/16 nhiệm vụ; 21/130 xã (16,15%) hoàn thành 13/16 nhiệm vụ; 05/130 xã (3,85%) hoàn thành 12/16 nhiệm vụ. Không có xã nào hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ.

Về kết quả triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh của các đơn vị theo kết luận phiên họp ngày 22/07/2025, trên cơ sở đề xuất của Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 với danh mục 205 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. Hiện Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp, tiếp tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục 23 TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của 05 Sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo.

Về triển khai thực hiện các giải pháp để tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7282/UBND-KSTT ngày 24/7/2025 về việc triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp; Công văn số 7171/UBND-KSTT ngày 22/7/2025 về việc triển khai một số giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến… Tính đến 16 giờ ngày 06/8/2025, về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, Nghệ An đạt 72,35% (224.930/310.903 hồ sơ (đã trả 252.648 hồ sơ)), xếp thứ 20/34 tỉnh, thành (tăng 05 bậc so với thời điểm ngày 22/07/2025).

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nhằm kiện toàn đội ngũ chuyên trách/phụ trách về công nghệ thông tin; tập trung rà soát, bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó bao gồm hạ tầng số cho cơ quan nhà nước, thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng bộ dữ liệu cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia, đảm bảo người dân chỉ kê khai thông tin một lần; nghiên cứu cơ chế cho phép các doanh nghiệp triển khai, đảm nhận các dịch vụ công của cơ quan nhà nước.

Từ ngày 01/7/2025 đến 06/8/2025, tổng số hồ sơ được ghi nhận đồng bộ dữ liệu của toàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Toàn tỉnh có 171.300 hồ sơ (số hồ sơ nhiều đứng 6 toàn quốc), trong đó có 124.952 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ 72,94%. Cấp xã có 139.603 hồ sơ (số hồ sơ nhiều đứng 5 toàn quốc), trong đó có 99.978 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 80,01%. Số lượt truy vấn, khai thác tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 1.128.038 lượt.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông rà soát vùng lõm sóng để bảo đảm phủ sóng cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu theo Nghị quyết số 214/NQ- CP 2025 ngày 23/7/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương đề nghị rà soát lại cơ sở vật chất tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để điều chuyển, bổ sung cho phù hợp

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Đình Mỹ báo cáo tình hình giải quyết các TTHC tại Trung tâm

Đại diện Viettel Nghệ An báo cáo việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ảnh hưởng mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra tại các xã miền Tây Nghệ An

Tại cuộc làm việc, các thành viên tổ công tác đã phản ánh nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã. Đặc biệt trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của một số xã, phường còn thiếu cơ sở vật chất, phòng làm việc còn chật hẹp, thiếu máy tính làm việc cho cán bộ, công chức, năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin của một số công chức còn hạn chế.

So với thời điểm ngày 22/7/2025, đến thời điểm ngày 06/08/2025, số phản ánh vướng mắc của các xã/phường giảm đáng kể, hiện chỉ còn 2 nhóm vấn đề chính là khó khăn về điện lưới và thiếu cơ sở vật chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long – Tổ trưởng Tổ công tác kết luận phiên họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ công tác, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long – Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Tổ trưởng Tổ Công tác Bùi Đình Long cho biết, Tổ Công tác sẽ kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đang còn thiếu tại các Trung tâm Phục vụ hành chính cấp công xã. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp phường, xã bố trí vị trí Trung tâm Hành chính công cấp xã phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân; bố trí cán bộ đủ năng lực làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác sẽ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường cán bộ về cơ sở tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp để chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả. Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương tăng cường hỗ trợ người dân trong giải quyết các TTHC tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn