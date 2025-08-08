Nghệ An sẽ khánh thành 3 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Dự án đường ven biển được ví như dải lụa kết nối những làng chài.

Ngày 8/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khánh thành 3 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Gồm: Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Km7 đến Km76 với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng; đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.415,2 tỷ đồng và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò trở thành trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm và bãi biển Cửa Lò.



Cụ thể, dự án đường ven biển đoạn từ Km7 đến Km76, nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), là một trong những công trình trọng điểm, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Nghệ An, đồng thời góp phần kết nối hệ thống giao thông ven biển khu vực Bắc Trung Bộ và quốc gia.

Sáng 9/6, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chính thức tiếp nhận khám, chữa bệnh tại cơ sở mới.



Thứ hai là dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn I có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, giai đoạn II là 1.415 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã đưa vào khai thác với hai chiều đường, gồm 12 làn xe.

Dự án thứ ba là Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cơ sở 2 mới có quy mô trên 1.000 giường bệnh nội trú. Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu cho khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Tác giả: Nguyễn Quân

Nguồn tin: vtv.vn