Tăng tốc giải phóng mặt bằng, Nghệ An hướng tới khởi động 3 khu tái định cư vào ngày 19/8

Vị trí đặt nhà ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua đoạn Nghệ An.



Cuộc họp tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và xây dựng các khu tái định cư, hướng tới mục tiêu khởi động 3 khu tại phường Hoàng Mai, xã Tân Châu và xã Hưng Nguyên Nam vào ngày 19/8/2025.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dài khoảng 1.541 km, trong đó đoạn qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Riêng tại tỉnh Nghệ An, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 38 cụm dân cư với khoảng 2.150 hộ có đất ở nằm trong phạm vi GPMB; trong đó 1.942 hộ phải bố trí tái định cư. Tổng diện tích GPMB ước tính hơn 519 ha, chi phí khoảng 6.397 tỷ đồng. Nghệ An dự kiến đầu tư khoảng 30 khu tái định cư, tổng diện tích hơn 102 ha, vốn khoảng 1.450 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch GPMB, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương. Các xã, phường đã tổ chức lấy ý kiến người dân về vị trí tái định cư, trong đó một số địa điểm đã được phê duyệt. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành cơ bản các khu tái định cư vào tháng 10/2026, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước tháng 12/2026, đồng thời tận dụng quỹ đất vùng phụ cận các ga để tạo nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị và dịch vụ.

Nghệ An dự kiến đầu tư 30 khu với tổng diện tích hơn 102 ha, tổng vốn khoảng 1.450 tỷ đồng để bố trí tái định cư cho 1.942 hộ dân.



Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo tiến độ, nêu khó khăn và đề xuất giải pháp, như điều chỉnh hướng tuyến hoặc vị trí ga depot. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu bí thư cấp ủy các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chủ động tháo gỡ vướng mắc; thành lập Hội đồng bồi thường, GPMB; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của dự án; bảo đảm các khu tái định cư có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Với 3 khu tái định cư dự kiến khởi động ngày 19/8/2025, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu hoàn thành việc lựa chọn địa điểm, phê duyệt quy hoạch chi tiết trước 20/8; cắm mốc và giải phóng mặt bằng cơ bản trước 31/8. Sau khi hoàn tất thủ tục, cần khẩn trương thi công để bàn giao đất tái định cư cho người dân trước 30/6/2026.

Phiên họp cũng thống nhất giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan, từ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đến các doanh nghiệp hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo tiến độ GPMB và tái định cư đúng yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn