Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Ngày 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV. Ông từng giữ nhiều cương vị ở các cơ quan khác nhau như Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

