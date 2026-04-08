Quốc hội phê chuẩn 6 Phó thủ tướng

Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm trong sáng 8-4

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với 485 đại biểu tham gia biểu quyết, có 484 đại biểu tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết.

Danh sách các Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Phạm Gia Túc, Đại tướng Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê tại Ninh Bình.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công.

Ông Phạm Gia Túc từng là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Sau đó ông làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ).

Tháng 11-2024, ông được điều động, phân công bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình, có trình độ tiến sĩ khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Ông Phan Văn Giang có thời gian dài công tác trong quân đội, từng đảm nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 2021, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông được thăng quân hàm Đại tướng vào tháng 7-2021.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục. Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Bà Phạm Thị Thanh Trà có thời gian dài công tác tại địa phương tỉnh Yên Bái (cũ), đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Sau đó bà làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 4-2021. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, bà được phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê tại Gia Lai, có trình độ thạc sĩ luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông có thời gian dài công tác và đảm nhận nhiều chức vụ tại tỉnh Bình Định (cũ) như Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến tháng 10-2025, ông giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê tại TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Ông công tác nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng và giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam năm 2014.

Sau đó ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh rồi Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Đến tháng 10-2022, ông là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và sau đó làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê tại Tây Ninh, có trình độ tiến sĩ luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông Lê Tiến Châu trải qua nhiều vị trí khác nhau tại Bộ Tư pháp trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp năm 2016. Tiếp đó, ông đảm nhiệm các chức vụ tại tỉnh Hậu Giang (cũ) như Phó bí thư, Chủ tịch UBND và làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau đó ông làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 2023 ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tác giả: NGỌC AN - THÀNH CHUNG - TIẾN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ