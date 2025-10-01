Những sai lầm khiến chủ xe mất quyền lợi bảo hiểm khi ôtô ngập nước

Ảnh hưởng của cơn bão Bualoi khiến Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc hứng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố biến thành sông, hàng loạt phương tiện phải "ngâm" trong nước. Chi phí sửa chữa sau ngập thường lên tới hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đặc biệt với xe bị thủy kích, hỏng động cơ.

Nhiều chủ xe kỳ vọng được bảo hiểm thân vỏ chi trả phần lớn thiệt hại, song thực tế không ít trường hợp bị từ chối vì mắc những sai lầm đáng tiếc. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, việc hiểu và tuân thủ đúng quy trình là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi duyệt bồi thường, và giảm đáng kể gánh nặng tài chính sau mỗi trận mưa ngập.

Một ôtô chết máy trên Phố Hàm Nghi, phường Từ Liêm, Hà Nội ngày 30/9. Ảnh: Phạm Dự

Cố đề nổ khi xe đã chết máy lúc ngập

Khi xe chết máy giữa vùng nước sâu, nhiều tài xế theo phản xạ tự nhiên lập tức vặn chìa hoặc nhấn nút khởi động lại. Hành động này vô tình khiến nước lọt sâu vào động cơ, gây hiện tượng thủy kích. Đây là một trong những lỗi có thể khiến tài xế tiêu tốn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để sửa chữa tùy dòng xe.

Hầu hết hợp đồng bảo hiểm thủy kích trên ôtô hiện nay đều loại trừ việc tài xế cố ý khởi động lại máy sau khi xe tiến vào vùng ngập và bị tắt máy ngay sau đó. Như vậy, các xử lý đúng để có thể hưởng quyền lợi bảo hiểm khi gặp tình trạng trên là tắt máy hoàn toàn, không khởi động lại xe. Sau đó rời khỏi xe, chụp ảnh hoặc quay phim hiện trạng, và liên hệ với nhân viên bảo hiểm để có hướng xử lý tiếp theo. Nếu cần thiết, tài xế có thể liên hệ với xe cứu hộ và phối hợp với nhân viên bảo hiểm để di dời xe khỏi hiện trường đúng cách.

Tự ý sửa chữa, không báo cho bảo hiểm

Một lỗi phổ biến khác khiến chủ xe vô tình mất quyền lợi bảo hiểm là đưa phương tiện về gara để sửa chữa ngay sau khi gặp sự cố mà không thông báo cho phía bảo hiểm. Khi đó, nhân viên giám định bảo hiểm không thể xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại ban đầu, dẫn đến việc từ chối chi trả.

Theo hầu hết quy trình chuẩn của bảo hiểm thân vỏ, chủ xe cần liên hệ ngay tổng đài cứu hộ của công ty sau khi sự cố xảy ra. Lúc này, giám định viên sẽ đến hiện trường, kiểm tra và lập biên bản. Trong trường hợp nhân viên không thể đến, họ sẽ hướng dẫn cho chủ xe chụp lại ảnh hiện trường và những hư hỏng. Sau đó, phương tiện mới được đưa về gara trong hệ thống liên kết để sửa chữa. Nếu tự ý thực hiện việc sửa chữa trước khi giám định, chủ xe coi như đã vi phạm điều khoản hợp đồng, và hồ sơ yêu cầu bồi thường sau đó sẽ không được duyệt, hoặc chủ xe không được chi trả 100% số tiền đã bỏ ra.

Không cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm không chỉ dừng ở hợp đồng mà còn bao gồm ảnh hiện trường, biên bản giám định, hóa đơn sửa chữa, thậm chí nhiều công ty yêu cầu giấy tờ chứng minh tình trạng xe trước khi gặp sự cố. Nếu thiếu một trong các tài liệu trên, hồ sơ bồi thường của chủ xe có thể bị chậm xử lý hoặc bị từ chối.

Để tránh tình huống này, chủ xe cần chủ động ghi lại hình ảnh những hư hỏng, giữ toàn bộ chứng từ, hóa đơn sửa chữa, và phối hợp chặt chẽ với giám định viên trong mọi bước. Việc cung cấp hồ sơ đầy đủ, minh bạch là cơ sở quan trọng để được phía bảo hiểm duyệt chi trả nhanh chóng hơn.

Sửa xe tại gara không nằm trong danh sách liên kết

Khi xe bị hư hỏng, không ít chủ xe muốn sửa tại gara quen, tin tưởng tay nghề thợ hoặc tiện đường, nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân khiến bảo hiểm từ chối thanh toán toàn bộ chi phí. Nhiều công ty chỉ chấp nhận chi trả khi xe được sửa trong hệ thống gara liên kết, nơi đã có thỏa thuận về chi phí và quy trình.

Nếu chủ xe tự ý mang ra cơ sở bên ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chỉ thanh toán một phần chi phí theo khung chuẩn, hoặc từ chối hoàn toàn nếu không có văn bản chấp thuận từ trước. Điều này dẫn tới tình trạng chi phí vượt mức dự kiến, khách hàng phải tự bỏ tiền túi để bù vào.

Cách làm đúng là liên hệ với bảo hiểm, hỏi danh sách gara liên kết và lựa chọn trong hệ thống. Trường hợp muốn sửa ở gara ngoài danh sách này, chủ xe cần trao đổi kỹ với giám định viên và có sự đồng ý bằng văn bản để tránh tranh chấp về sau.

Xe cứu hộ giao thông kéo ôtô qua đoạn ngập khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, ngày 30/9. Ảnh: Hoàng Giang

Hiểu lầm về phạm vi bảo hiểm thân vỏ

Một nhầm lẫn phổ biến là nhiều người nghĩ mua bảo hiểm thân vỏ nghĩa là được bảo hiểm toàn bộ thiệt hại do ngập nước. Thực tế, phần lớn hợp đồng cơ bản chỉ chi trả cho va chạm, cháy nổ, mất cắp, chưa bao gồm thủy kích.

Bảo hiểm thủy kích thường được mua thêm, bên cạnh bảo hiểm thân vỏ. Do đó chủ xe cần đọc kỹ điều khoản, hiểu rõ phạm vi bảo hiểm, và cân nhắc mua thêm gói thủy kích nếu thường xuyên di chuyển ở khu vực dễ ngập. Chi phí cho gói bảo hiểm mua thêm này thường chỉ thêm một khoản nhỏ, và sẽ có lợi hơn rất nhiều so với số tiền phải bỏ ra nếu xe bị hỏng động cơ do ngập nước.

Tác giả: Hồ Tân

Nguồn tin: vnexpress.net