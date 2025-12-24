Hoa khôi bắn súng phủ nhận việc 'cắm sừng' bạn trai xạ thủ

Xạ thủ Phí Thanh Thảo gây chú ý với nhan sắc ưa nhìn khi tham gia SEA Games 33. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.

Ngày 24/12, trên kênh TikTok cá nhân, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo lên tiếng đính chính liên quan đến đời tư sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin cô "cắm sừng" bạn trai là xạ thủ Vũ Tiến Nam - thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.

Trên phần story, Phí Thanh Thảo viết: "Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và xin lỗi mọi người vì những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng gần đây. Chúng mình đã chia tay rồi nên không có chuyện cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương".

Trước đó, một số tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin Phí Thanh Thảo "cắm sừng" bạn trai sau khi một kênh TikTok đăng tải đoạn clip giới thiệu hồ sơ của Vũ Tiến Nam.

Dưới một đoạn video khác, Vũ Tiến Nam để lại bình luận: "Chuột rút cho thuyền lênh đênh", khiến nhiều người hâm mộ tiếp tục bàn tán.

Trước làn sóng công kích trên mạng xã hội, Vũ Tiến Nam lên tiếng, cho rằng không có chuyện phản bội và mong khán giả không tấn công Phí Thanh Thảo. Anh viết: "Mọi người ơi, dù sao thì việc nó cũng đã vậy rồi. Mình và Thảo chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, mình nghĩ là không có chuyện cắm sừng này kia đâu. Dù sao thì Thảo mới 20-21 tuổi, suy nghĩ có thể còn bồng bột. Mong mọi người đừng công kích đến Thảo".

Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam được cho là từng quen nhau từ cuối năm ngoái.

Hiện tại, kênh TikTok của Vũ Tiến Nam đã chuyển sang chế độ riêng tư, trong khi trang Facebook cá nhân của anh cũng đã khóa. Những bình luận đính chính của anh đã bị xóa.

Trước khi xảy ra lùm xùm chia tay, ngày 22/12, mạng xã hội từng lan truyền thông tin bạn trai của Phí Thanh Thảo là xạ thủ Vũ Tiến Nam, không phải cầu thủ U22 Việt Nam như nhiều người suy đoán.

Cặp đôi được cho là công khai mối quan hệ từ cuối năm 2024 thông qua những hình ảnh chụp chung được đăng tải trên mạng xã hội, chủ yếu trên trang cá nhân của Vũ Tiến Nam.

Tối 19/12, sau màn tương tác gây chú ý giữa Phí Thanh Thảo và trung vệ Phạm Lý Đức trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ hào hứng "đẩy thuyền", cho rằng nữ xạ thủ và cầu thủ U22 Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt.

Vũ Tiến Nam là xạ thủ nam kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Năm 2025, anh giành HCV cá nhân nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2025, đồng thời cùng các đồng đội Hà Minh Thành và Phạm Quang Huy giành HCV đồng đội nam.

Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cô đang là quân nhân với quân hàm thượng úy. Tại SEA Games 33, cô giành HCB nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ và cho biết sẽ tiếp tục tập trung tập luyện, hướng tới các mục tiêu như vòng loại Olympic và ASIAD 2026.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn