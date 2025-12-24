Thấy gì từ đề xuất giảm 6 triệu đồng phí đăng ký ôtô mới?

Phí đăng ký biển số ôtô được đề xuất giảm đến 6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Để lăn bánh ôtô tại Việt Nam, bên cạnh tiền mua xe, khách hàng còn phải chi thêm nhiều khoản phí khác, bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phí đăng ký biển số hay bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Trong đó, phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm xe con pick-up) ở các địa phương thuộc khu vực I như TP.HCM hay TP Hà Nội là 20 triệu đồng.

Khoản phí này đang được đề xuất điều chỉnh thành 14 triệu đồng, nghĩa là khách hàng sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng vào chi phí lăn bánh.

Mức giảm không lớn

Phí đăng ký cấp chứng nhận đăng ký, biển số ôtô ở khu vực II cũng được đề xuất điều chỉnh giảm từ 200.000 đồng xuống còn 140.000 đồng. So với khu vực I, khoản chênh lệch về phí đăng ký biển số nếu đề xuất được thông qua là không quá đáng kể.

Dù ít hay nhiều, việc phí đăng ký biển số ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm xe con pick-up) được đề xuất giảm tối đa 6 triệu đồng vẫn được cho là tin tích cực, phần nào tác động đến đà tăng trưởng của thị trường xe Việt.

Phí đăng ký biển số ôtô tại TP.HCM có thể giảm 6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Mức giảm 6 triệu đồng là khá đáng kể, tuy nhiên khoản chi phí lăn bánh tiết kiệm được trong trường hợp đề xuất nói trên được thông qua sẽ khó có thể tương đương giá trị ưu đãi mà các hãng xe, đại lý đang triển khai cho khách hàng Việt giai đoạn gần đây.

Chẳng hạn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ là hình thức khuyến mại được nhiều hãng xe lựa chọn để kích cầu tại Việt Nam.

Trong tháng 12, Subaru Forester các phiên bản nhập Thái được khuyến mại tối đa 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe (bao gồm phí biển số)​ và nhiều quà tặng đi kèm. Tổng giá trị ưu đãi dành cho bản cũ của mẫu SUV cỡ C này dao động 140-308 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Camry cũng là một trong những mẫu xe nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12. Chương trình này giúp khách Việt tiết kiệm 122-153 triệu đồng tùy phiên bản khi mua mẫu sedan cỡ D thương hiệu Toyota.

Subaru Forester và Toyota Camry là những mẫu xe hưởng lợi lớn từ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ do hãng triển khai. Ảnh: Phúc Hậu.

Với giá niêm yết 999 triệu đồng, các xe Honda Civic e:HEV RS có số VIN 2024 đang hưởng ưu đãi gần 100 triệu đồng nhờ chương trình khuyến mại tương đương 100% lệ phí trước bạ mà Honda đang áp dụng trong tháng cuối năm.

Nhiều mẫu xe khác trên thị trường như Mitsubishi Xpander, Toyota Vios, Honda City hay loạt xe Suzuki gồm XL7 Hybrid, Jimny và Fronx cũng nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Cũng trong tháng 12, nhóm ôtô thương hiệu Hyundai nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 50 đến cao nhất 200 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản.

Nhìn chung, thị trường Việt giai đoạn hiện tại đang không thiếu những ưu đãi giá trị lớn, cao gấp nhiều lần khoản tiết kiệm tối đa 6 triệu đồng theo đề xuất liên quan đến điều chỉnh phí đăng ký biển số.

Dù giá trị nhỏ, khoản điều chỉnh này được cho là sẽ đóng vai trò như một "đòn bẩy" về tâm lý, phần nào giúp kích thích sức mua của khách hàng trong nước.

Điều này tương tự các đợt ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp từng được Chính phủ triển khai trong các năm gần đây, khi khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dù không quá nhiều vẫn đủ giúp toàn thị trường bước vào giai đoạn cải thiện doanh số đáng kể.

Chờ thêm nhiều "đòn bẩy" tâm lý

Trong năm sau, xe hybrid tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ là nhóm tiếp theo hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế phí. So với đề xuất liên quan đến phí đăng ký biển số, những điều chỉnh về thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ được kỳ vọng sẽ tạo ra "đòn bẩy" tâm lý lớn hơn, ảnh hưởng rõ rệt hơn cho doanh số toàn thị trường.

Theo đề xuất, xe hybrid tự sạc (HEV) tại Việt Nam sẽ được áp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng. Nếu được thực thi, giá bán của xe hybrid tại Việt Nam sẽ xuất hiện những diễn biến có lợi cho khách hàng. Ở thị trường nhạy cảm về giá bán như Việt Nam, chính sách hỗ trợ này dễ trở thành điểm khởi đầu cho đà tăng trưởng mạnh về doanh số.

Xe hybrid tại Việt Nam có thể hưởng lợi nếu được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Việc ôtô điện các thương hiệu VinFast, BYD ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam cũng là minh chứng cho thấy nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp, người Việt sẽ sẵn sàng chi tiền để sở hữu ôtô.

Trong đợt miễn lệ phí trước bạ lần đầu cho ôtô điện kéo dài từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 28/2/2025, VinFast đã tăng trưởng doanh số đáng kể qua từng năm, để rồi vượt qua nhiều hãng ôtô truyền thống khác và trở thành cái tên bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2024.

Đợt ưu đãi đầu tiên cũng mở đường cho sự gia nhập của nhiều thương hiệu ôtô điện mới từ Trung Quốc, chẳng hạn Wuling, BYD hay GAC Aion.

Một số hãng xe gắn bó lâu với khách hàng Việt Nam cũng giới thiệu các sản phẩm thuần điện, giúp thị trường xe điện Việt ngày càng tăng trưởng cả về số lượng xe lẫn doanh số bán hàng.

Nhiều hãng mới gia nhập Việt Nam trong giai đoạn miễn lệ phí trước bạ cho ôtô thuần điện. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Nhìn chung, với thị trường ôtô mà quy mô còn khá khiêm tốn như tại Việt Nam, những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, dù ít hay nhiều, vẫn có thể mang đến những thay đổi tích cực cho tình hình doanh số.

Năm tới nhiều khả năng sẽ là năm bùng nổ doanh số của xe hybrid và xe điện, kéo cả thị trường tăng trưởng.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn