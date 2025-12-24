Hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp tiêu biểu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội bất động sản tỉnh, Hiệp hội du lịch, Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh; Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nhân nữ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (VCCI); đại diện UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đối thoại là dịp để phổ biến, quán triệt các quy định mới của Luật Đất đai 2024, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Bộ thủ tục hành chính (TTHC) liên quan, đồng thời trực tiếp giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

TTHC trong lĩnh vực đất đai là khá nhiều, cả về số lượng TTHC và cơ quan thực hiện TTHC. Toàn bộ các TTHC sau khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công bố, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện. Đến nay, toàn bộ TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận thực hiện và là căn cứ để chính quyền địa phương 02 cấp thực hiện theo thẩm quyền,…

Trong quá trình thực hiện các TTHC, đặc biệt là sau khi chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động, qua làm việc với địa phương và phản ánh của doanh nghiệp cho thấy, địa phương và doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhất định trong quá trình thực hiện TTHC về đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên sâu về các nhóm TTHC: Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư; thuê đất ngắn hạn; xác định giá đất, xây dựng bảng giá đất; tổ chức (doanh nghiệp) bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm đã được phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm sản Nghệ An đề nghị sớm có giá thuê đất đối với các thửa đất được UBND tỉnh gia hạn cho thuê

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đề nghị cho biết rõ hơn về thời hạn, diện tích cho thuê đất để triển khai thực hiện các dự án; đề nghị trong bảng giá đất quy định rõ giá tại các vùng, các địa phương; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân

Ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do trước đây không có quy hoạch chi tiết

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ hơn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Giang trả lời về giá thuê đất, bảng giá đất

Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Duy Hùng làm rõ về thời hạn, hạn mức cho thuê đất tại các dự án; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên một số kiến nghị về việc quản lý tài sản công liên quan đến đất đai của các phường, xã; việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai đối với các công ty sau khi thực hiện cổ phấn hóa,… Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm rõ thêm các nội dung liên quan đến kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu và trả lời tại hội nghị, qua đó đã làm rõ nhiều vướng mắc liên quan đến các doanh nghiệp, người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổng hợp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai để kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

