Việt Nam có loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất, cứ ra chợ là thấy

Nguồn protein hoàn chỉnh giúp kiểm soát cân nặng

Tôm là một trong những nguồn protein tinh khiết và ít calo nhất. Khoảng 85 gram tôm cung cấp hơn 20 gram protein nhưng chỉ chứa dưới 100 calo. Lượng protein cao này giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt, và hỗ trợ quá trình xây dựng cơ bắp, khiến tôm trở thành thực phẩm lý tưởng cho bất kỳ chế độ ăn kiêng hay giảm cân nào.

Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh

Tôm cung cấp các axit béo omega-3 thiết yếu (EPA và DHA), vốn nổi tiếng với đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Các chất béo lành mạnh này giúp làm giảm mức triglyceride, ổn định nhịp tim và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Tăng cường chức năng tuyến giáp với i-ốt

Tôm là một nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên rất quan trọng. I-ốt là khoáng chất thiết yếu để tuyến giáp sản xuất hormone, điều chỉnh tốc độ trao đổi chất, nhiệt độ cơ thể và năng lượng. Bổ sung tôm vào chế độ ăn giúp đảm bảo chức năng tuyến giáp hoạt động tối ưu, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến thiếu i-ốt.

Chống lão hóa

Astaxanthin là carotenoid tạo nên màu hồng/đỏ cho tôm khi nấu chín và là một chất chống oxy hóa mạnh hơn nhiều lần so với vitamin E. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại do các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa, và có vai trò quan trọng trong việc làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm, mang lại lợi ích cho cả da và sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ

Nhờ sự kết hợp của vitamin B12, choline và omega-3, tôm đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng nhận thức. Vitamin B12 cần thiết cho sức khỏe tế bào thần kinh, trong khi choline là tiền chất giúp sản xuất acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với khả năng ghi nhớ và tập trung.

Củng cố hệ miễn dịch bằng selen và kẽm

Tôm rất giàu selen và kẽm, hai khoáng chất thiết yếu cho hệ thống phòng thủ của cơ thể. Selen hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào miễn dịch, còn kẽm rất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và nhiễm trùng hiệu quả hơn

Duy trì sức khỏe xương và răng

Tôm cung cấp các khoáng chất quan trọng như phốt pho và đồng, cần thiết cho cấu trúc xương khỏe mạnh. phốt pho là thành phần chính của xương, còn đồng hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì độ bền và tính linh hoạt của các mô liên kết và xương khớp.

Bảo vệ sức khỏe mắt và thị lực

Ngoài các lợi ích khác, astaxanthin được tìm thấy trong tôm có khả năng tích tụ trong võng mạc của mắt. Chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và căng thẳng oxy hóa, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn