Vụ phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy phía sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, sau khi phát hiện một vali chứa lượng lớn ma túy bị bỏ lại phía sau nhà một nguyên bí thư xã trên địa bàn.

Trước đó, sáng 13-10, ông T.T. (SN 1962), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, phát hiện một vali màu đen đặt bất thường ở khu vực phía sau nhà bếp gia đình nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong vali chứa nhiều túi nylon đựng tinh thể trắng, bột màu cam, viên nén cùng các dụng cụ liên quan.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy, gồm ketamine và methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Vụ việc sau đó được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

Số ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: CALĐ

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng liên quan gồm Phan Bá Tây (SN 2004) và Phan Thị Kiều (SN 2002, chị ruột của Tây; cùng trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974, trú xã Sơn Mỹ). Tây và Kiều bị khởi tố về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, còn bà Cẩm bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra, trước đó Kiều và một số đối tượng đã bị Công an TPHCM bắt giữ trong một vụ mua bán ma túy.

Số ma túy còn lại được Kiều nhờ Tây mang về gửi tại nhà mẹ vợ ở xã Sơn Mỹ. Khi hay tin con rể và các đối tượng liên quan bị bắt, bà Cẩm đã mang vali chứa ma túy ném sang khu vực phía sau nhà ông T.T. nhằm che giấu hành vi phạm tội, song đã bị phát hiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động