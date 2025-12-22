Chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang chính là mẫu Maserati Quattroporte GranLusso nhập khẩu từ Ý. Đây một trong những lựa chọn nổi bật nhất, thể hiện rõ nét phong cách khác biệt và mức độ đầu tư mạnh tay của Hương Giang.

Đây là một trong những chiếc thuộc bộ sưu tập xe tiền tỷ của Hương Giang.

Chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang được biết đến với thiết kế đặc trưng mang đậm tinh thần Ý, sang trọng, phóng khoáng nhưng không quá phô trương. Kiểu dáng xe tạo ấn tượng mạnh với những đường cong mềm mại, lưới tản nhiệt đặc trưng của Maserati và ngoại thất đen bóng tạo cảm giác vừa quyền lực vừa thời thượng. Đây cũng là mẫu sedan cỡ lớn hiếm gặp tại Việt Nam, giúp người sở hữu không bị đụng hàng giữa thị trường xe sang vốn nhiều sản phẩm đến từ Đức.

Về vận hành, chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang được trang bị động cơ V6 3.0L Twin Turbo, sản sinh công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng 5,5 giây cho thấy sức mạnh đáng nể dù xe hướng đến sự sang trọng hơn là thuần thể thao.

Hộp số tự động ZF 8 cấp mang lại cảm giác chuyển số mượt mà, trong khi hệ dẫn động và hệ thống treo được tối ưu để giữ được trải nghiệm lái êm ái nhưng vẫn đầy phấn khích.

Chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang.



Kích thước tổng thể của xe đạt 5.264 x 1.948 x 1.481 mm với chiều dài cơ sở 3.171 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho cả hàng ghế trước lẫn sau. Nội thất chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang đặc biệt gây ấn tượng nhờ vật liệu cao cấp, phong cách thiết kế thời trang và trang bị công nghệ hiện đại.

Tại thời điểm nhận xe vào tháng 9/2020, chiếc Quattroporte GranLusso có giá hơn 8 tỷ đồng, con số đã bao gồm các tùy chọn và gói trang bị đắt giá. Đây là mức giá dành cho những người thực sự yêu thích sự độc đáo, khác biệt và sẵn sàng đầu tư cho một mẫu xe ít khi xuất hiện trên đường phố.

Xét về việc có nên mua hay không, chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang là lựa chọn đáng xuống tiền nếu bạn đề cao phong cách cá nhân, muốn sở hữu một mẫu sedan hạng sang hiếm gặp và yêu thích cảm giác lái đậm chất Ý.

Chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang là lựa chọn đáng xuống tiền nếu bạn đề cao phong cách cá nhân.

Tuy nhiên, với những ai ưu tiên mức chi phí bảo dưỡng hợp lý, độ phổ biến cao hoặc khả năng giữ giá tốt, thì đây không phải mẫu xe lý tưởng. Chiếc xe 8 tỷ của Hương Giang không dành cho số đông, nó dành cho người hiểu rõ mình muốn một chiếc xe mang dấu ấn riêng, giống cách Hương Giang đã lựa chọn để thể hiện phong cách và đẳng cấp của mình.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: saostar.vn