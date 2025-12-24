Google "lội ngược dòng" vươn lên dẫn đầu cuộc đua AI năm 2025

Google dẫn đầu cuộc đua nhờ sự thành công của mô hình Gemini 3. (Nguồn: Google)

Kết thúc năm 2025, Google đã thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), vượt qua đối thủ mạnh OpenAI nhờ sự thành công của mô hình Gemini 3 và sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng điện toán đám mây.

Mặc dù khởi đầu năm 2025 ở vị thế được cho là yếu thế hơn so với OpenAI, nhưng Google hiện đang kiểm soát cuộc chơi.

Trong một diễn biến đảo chiều đáng chú ý, Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI Sam Altman đã phải đưa ra báo động đỏ trong nỗ lực bắt kịp các mô hình AI Gemini 3 mới nhất của Google.

Trước đó, chính Google là bên phải ban bố tình trạng này khi mô hình AI ChatGPT ra mắt vào năm 2022.

Tháng 11 vừa qua, sự ra mắt của Gemini 3 đã tạo nên "cơn địa chấn" trong ngành công nghệ, đánh bại mô hình GPT-5.1 để trở thành AI hàng đầu trên nhiều hạng mục. Một loạt lãnh đạo công nghệ nổi tiếng đã công khai khen ngợi Google. CEO của Salesforce, Marc Benioff nói “sẽ không quay lại ChatGPT”, gọi bước nhảy của Gemini 3 là “điên rồ.”

CEO OpenAI Sam Altman và tài khoản Nvidia cũng gửi lời chúc mừng. Meta thậm chí được cho là đang đàm phán mua chip Tensor của Google, Anthropic đã tăng sử dụng hạ tầng Google từ tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, công ty công nghệ Amazon và Google đã giới thiệu dịch vụ mạng đa đám mây được phát triển chung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối đáng tin cậy. Sáng kiến này sẽ cho phép khách hàng thiết lập các liên kết riêng tư, tốc độ cao giữa nền tảng máy tính của hai công ty chỉ trong vài phút, thay vì vài tuần.

Dịch vụ mới kết hợp Interconnect–đa đám mây của AWS với Cross-Cloud Interconnect của Google Cloud để cải thiện khả năng tương tác mạng.

Phó Chủ tịch dịch vụ mạng tại AWS, ông Robert Kennedy cho biết: "Sự hợp tác giữa AWS và Google Cloud cho thấy sự thay đổi cơ bản trong kết nối đa đám mây."

Về phần mình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mạng lưới đám mây tại Google Cloud, ông Rob Enns, cho biết mạng lưới chung này nhằm giúp khách hàng dễ dàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng giữa các đám mây hơn.

Google ngày 14/11 đã công bố một khoản đầu tư lớn trị giá 40 tỷ USD vào bang Texas, kéo dài đến năm 2027, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho công nghệ điện toán đám mây và AI.

Theo Google, khoản đầu tư này sẽ được dùng để tài trợ cho các khu trung tâm dữ liệu mới ở phía bắc Texas, qua đó củng cố thêm sự hiện diện của Google tại tiểu bang này.

Trong một bài đăng trên blog, Google cho biết khoản đầu tư mới nhất của họ vào Texas được thiết kế không chỉ để hỗ trợ lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng của bang, mà còn để đảm bảo Mỹ duy trì được nền tảng kỹ thuật để dẫn đầu thế giới về AI.

Động thái này của của Google tiếp nối xu hướng các công ty công nghệ lớn thực hiện những khoản đầu tư lớn vào Texas. Thị trường năng lượng tự do và khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo của bang đã khiến nơi đây trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với việc phát triển trung tâm dữ liệu.

Về lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), Google đang thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Theo khảo sát của ngân hàng TD Cowen trên 2.500 người tiêu dùng Mỹ, tỷ lệ MAU của Gemini tăng từ 24% lên 26% trong giai đoạn tháng 7-10/2025. Ngược lại, ChatGPT ghi nhận mức giảm nhẹ từ 36% xuống 35% trong cùng giai đoạn.

Dữ liệu từ công ty tình báo thị trường Sensor Tower cũng cho thấy đà tăng trưởng vượt trội của Google. Từ tháng 8-12/2025, lượng người dùng Gemini tăng 30%, so với mức tăng 15% của ChatGPT. Sự bùng nổ này một phần nhờ ứng dụng chỉnh sửa ảnh "Nano Banana" gây sốt hồi tháng 8/2025 và việc tích hợp sâu Gemini vào hệ sinh thái Android.

Động lực tài chính chính đến từ mảng Google Cloud Platform (GCP). Trong quý 3/2025, doanh thu GCP tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15,1 tỷ USD.

CEO Sundar Pichai cho biết số lượng hợp đồng trị giá trên 1 tỷ USD được ký kết trong quý này nhiều hơn tổng số của hai năm trước cộng lại. Hơn 70% khách hàng đám mây hiện tại của công ty đang sử dụng các dịch vụ AI.

Về mảng chip bán dẫn, Google cũng ghi nhận những bước tiến lớn. Tháng 10/2025, Anthropic thông báo mở rộng kế hoạch sử dụng chip AI của Google với quy mô lên tới 1 triệu bộ vi xử lý.

Theo The Information, Meta, công ty mẹ của Facebook, cũng đang đàm phán để sử dụng chip của Google cho các sản phẩm AI của mình.

Ông Gene Munster, quản lý đối tác tại công ty đầu tư Deepwater Asset Management, nhận định Google có vị thế mạnh nhờ hệ sinh thái AI tích hợp hoàn chỉnh. Gemini là mô hình hàng đầu, cơ sở người dùng mở rộng nhanh hơn OpenAI và mảng Tìm kiếm đang tích hợp AI hiệu quả.

Ông dự báo Google sẽ là cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong nhóm tập đoàn công nghệ hàng đầu (Magnificent 7) vào năm 2026./.

