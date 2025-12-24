Xe cứu thương bật đèn ưu tiên chạy trên quốc lộ 20 dù không chở bệnh nhân

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản với tài xế xe cứu thương dùng thiết bị ưu tiên sai quy định - Ảnh: CACC

Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa lập biên bản xử phạt hai tài xế xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 22-12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai làm nhiệm vụ trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn xã Định Quán phát hiện hai xe cứu thương mang biển số 49A-003.xx do tài xế D.T.T.D. (26 tuổi) cầm lái và 49A-004.xx do tài xế Đ.V.H. (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy trên quốc lộ 20 bật đèn xoay ưu tiên.

Tuy nhiên khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe cứu thương đều không chở bệnh nhân và không đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính hai tài xế về hành vi điều khiển xe được quyền ưu tiên sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng xe ưu tiên cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật.

Chỉ bật đèn, còi ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời giữ gìn hình ảnh, ý nghĩa nhân văn của xe cứu thương trong công tác cứu người.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ