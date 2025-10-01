Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An do mưa lũ sau bão số 10 Bualoi

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An), chia sẻ, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”.