Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An do mưa lũ sau bão số 10 Bualoi

Ngày 30/9, thông tin từ UBND xã xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ sau bão số 10, nước sông Con dâng cao, toàn xã có gần 600 hộ dân chìm trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, giao thông tê liệt.
Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
Đến chiều 30/9, nước ở vùng hạ lưu vẫn tiếp tục dâng cao, nhấn chìm nhiều thôn xóm. Các cấp, các ngành ở Nghệ An chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, giảm thiệt hại do bão lũ gây ra.
Công tác cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đang được triển khai khẩn trương nhằm ổn định đời sống nhân dân.
Bão số 10 Bualoi đã đi qua, nhưng mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ngập lụt, đường sá sạt lở, giao thông chia cắt, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An), chia sẻ, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”.
Do nước sông Hiếu dâng cao bất ngờ, hàng nghìn hộ dân phường Thái Hòa (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước.
Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu Nghệ An chìm trong biển nước, nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp.
Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết, trên địa bàn có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn, với gần 2.000 người phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền đã bố trí nhà cộng đồng làm nơi tránh lũ và hỗ trợ bà con ổn định tạm thời.
Đến chiều 30/9, nước sông Lam vẫn chưa có dấu hiệu rút, giao thông khu vực ngoài đê gần như tê liệt. Người dân sống trong cảnh ngập lụt, nỗi lo thiếu lương thực, nước sạch ngày càng hiện hữu.
Tác giả: Thanh Hà
Nguồn tin: kienthuc.net.vn