Hyundai Vinh lan tỏa giá trị tri ân qua sự kiện 'Bản hòa ca tri ân ngày quân nhân

Sự kiện được thiết kế như một ngày trải nghiệm đời sống người lính, giúp khách hàng – từ người lớn đến trẻ nhỏ – có cơ hội trực tiếp cảm nhận không khí quân ngũ. Ngay từ những hoạt động đầu tiên, sự trang nghiêm của lễ chào cờ, các động tác đi điều lệnh dứt khoát đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, chính quy của lực lượng quân đội.

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được tìm hiểu nhịp sống sinh hoạt thường ngày của người lính, từ tập thể dục, chăm sóc vườn rau tăng gia đến các hoạt động rèn luyện thể chất. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy nền nếp đã giúp khách hàng có cái nhìn gần gũi, chân thực hơn về cuộc sống quân ngũ – nơi sự kỷ luật và tinh thần tập thể luôn được đặt lên hàng đầu.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động tham quan trận đồ địa đạo lịch sử Nguyễn Viết Xuân, cùng phần giới thiệu về các thao tác chuẩn bị chiến đấu của pháo phòng không. Không khí tại khu vực này vừa nghiêm trang, vừa khơi gợi sự tò mò, hứng thú, đặc biệt đối với các em nhỏ. Thông qua đó, chương trình góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc.

Song song với các hoạt động mang tính lịch sử và giáo dục, sự kiện còn mang đến không gian vui tươi, gắn kết thông qua các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian. Tiếng cười giòn tan vang lên theo từng nhịp nhảy sạp, sự hào hứng trong trò chơi đập niêu, hay tinh thần đoàn kết khi khách hàng cùng các chiến sĩ gói bánh chưng gửi tặng người lính đã tạo nên bầu không khí ấm áp, chan chứa tình quân dân.

Nhiều khách hàng tham dự đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Không ít ý kiến cho rằng đây là một hoạt động “rất thú vị, ý nghĩa và giàu cảm xúc”, giúp họ hiểu hơn về đời sống người lính, đồng thời cảm nhận rõ sự trân trọng mà Hyundai Vinh dành cho lực lượng quân đội nhân ngày truyền thống.

Đại diện Hyundai Vinh cho biết, thông qua sự kiện “Bản hòa ca tri ân ngày Quân Nhân”, doanh nghiệp mong muốn gửi lời tri ân chân thành đến những người lính đã và đang cống hiến thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để Hyundai Vinh tăng cường gắn kết với khách hàng thông qua những hoạt động mang giá trị tinh thần và cộng đồng.

Với Hyundai Vinh, mỗi chương trình tri ân không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn, gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, Hyundai Vinh tiếp tục khẳng định hình ảnh một thương hiệu thân thiện, sâu sắc và gắn bó bền chặt với cộng đồng địa phương.

