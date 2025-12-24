Khai trương Sheraton Vinh, Sheraton Hotels & Resorts kiến tạo kỷ nguyên dịch vụ lưu trú cao cấp tại Bắc Trung bộ

Chính thức khai trương khách sạn Sheraton Vinh.

Tọa lạc trên trục Quang Trung, ngay trung tâm Thành Vinh, Sheraton Vinh sở hữu vị trí thuận lợi, cho phép kết nối nhanh chóng đến các điểm tham quan nổi bật của thành phố như phố đi bộ, Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành cổ Vinh, Làng Sen và bãi biển Cửa Lò. Với khoảng cách chỉ 7,5km đến Sân bay Quốc tế Vinh, khách sạn là lựa chọn phù hợp cho cả khách công tác và du lịch.

Là khách sạn Sheraton đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng mới của thương hiệu, Sheraton Vinh thể hiện tầm nhìn hiện đại thông qua các không gian mang tính cộng đồng, nơi thiết kế, trải nghiệm và sự kết nối được đan cài xuyên suốt hành trình lưu trú của du khách.

Không gian More by Sheraton, du khách dễ dàng chuyển từ nhịp ngày năng động sang buổi tối thư giãn, với lựa chọn ẩm thực và đồ uống linh hoạt.

Ngay khi bước vào Sheraton Vinh, du khách được chào đón tại sảnh chờ thiết kế mở, nơi khơi gợi cảm hứng để gặp gỡ, làm việc hoặc thư giãn trong không gian ấm áp, hiện đại và giàu tính kết nối. Tâm điểm là khu vực bàn dài (Community Table) mang tính ứng dụng cao được tích hợp hệ thống chiếu sáng cùng các cổng sạc tiện lợi, đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, các phòng nhỏ cách âm (Booths) mang đến không gian riêng tư và tập trung tối đa để trao đổi công việc hay trò chuyện với người thân. Phòng Studio ngập tràn ánh sáng tự nhiên là lựa chọn lý tưởng cho làm việc nhóm và sáng tạo, nơi các ý tưởng mới được khơi nguồn và những khoảnh khắc làm việc diễn ra một cách liền mạch, hiệu quả.

Phòng ngủ hạng Executive King Room.

Hệ thống lưu trú của Sheraton Vinh gồm 340 phòng nghỉ, suite và căn hộ được thiết kế hiện đại, chú trọng sự thoải mái và tiện nghi cho cả lưu trú ngắn ngày lẫn dài ngày. Mỗi không gian đều được trang bị giường ngủ tiêu chuẩn của thương hiệu, bộ ga giường cotton cao cấp cùng phòng tắm với vòi sen mưa, mang đến cảm giác thư giãn trọn vẹn cho du khách.

Các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ mang lại sự tiện nghi tuyệt đối.

Mang đến sự tiện nghi hoàn chỉnh, các căn hộ từ một đến ba phòng ngủ là lựa chọn phù hợp cho gia đình và khách công tác dài hạn, với bếp riêng và máy giặt - sấy tích hợp trong phòng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Du khách lưu trú tại các hạng phòng cao cấp, suite và căn hộ, cùng hội viên Marriott Bonvoy Elite, được hưởng đặc quyền tại Sheraton Club - không gian đẳng cấp với dịch vụ cá nhân hóa và tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Nhà hàng Daily Social tại tầng 7 của khách sạn.

Hệ thống nhà hàng và quầy bar tại Sheraton Vinh mang đến hành trình ẩm thực đa sắc màu. Daily Social phục vụ xuyên suốt cả ngày với thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quốc tế và hương vị địa phương. Tại &More by Sheraton, du khách dễ dàng chuyển từ nhịp ngày năng động sang buổi tối thư giãn, với lựa chọn ẩm thực và đồ uống linh hoạt, từ cà phê tươi buổi sáng đến cocktail sáng tạo buổi tối.

Nâng tầm trải nghiệm, Mare e Terra – nhà hàng Pháp lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải tại tầng 36 - mang đến không gian ẩm thực tinh tế với bếp mở trung tâm và các màn trình diễn tại bàn. Trên tầng cao nhất của khách sạn, Cielo Rooftop Bar là điểm đến lý tưởng để ngắm hoàng hôn và thưởng thức đồ uống trong khung cảnh toàn thành phố.

Với tổng diện tích 1.385m² không gian hội họp, Sheraton Vinh được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hội nghị doanh nghiệp, sự kiện truyền thông đến tiệc cưới và gala quy mô lớn. Ballroom rộng 1.121m² cùng hệ thống phòng họp linh hoạt, trang bị công nghệ âm thanh – ánh sáng hiện đại, mang đến giải pháp trọn gói cho các sự kiện mang tầm khu vực.

Bể bơi bốn mùa trong nhà duy nhất tại Nghệ An.

Bên cạnh công việc và khám phá, du khách có thể tận hưởng những phút giây thư giãn tại hồ bơi trong nhà, Sheraton Fitness Center và Sheraton Spa với 7 phòng trị liệu cùng các dịch vụ chăm sóc toàn diện.

Ông Trương Duy Tân, Quản lý Khách sạn Sheraton Vinh, cho biết: “Sheraton Vinh hướng tới trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách trong nước và quốc tế khi tìm kiếm một không gian lưu trú kết hợp hiệu quả giữa làm việc, kết nối tại Thành Vinh - một điểm đến đang phát triển năng động và giàu tiềm năng.”

“Sheraton vốn được biết đến là điểm đến kết nối thế giới. Là khách sạn đầu tiên tại Việt Nam thể hiện được trọn vẹn triết lý thiết kế mới của thương hiệu biểu tượng này, bao gồm những không gian mở đề cao tính kết nối cộng đồng và các trải nghiệm đặc trưng, Sheraton Vinh khai trương sẽ mở ra một kỷ nguyên lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp đầy ấn tượng cho điểm đến năng động này", ông Duke Nam, Phó Chủ tịch Khu vực – Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, Marriott International chia sẻ.

Sheraton Vinh chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Marriott International và Vinpearl – đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp giữa chuẩn mực thương hiệu toàn cầu, năng lực vận hành và sự am hiểu địa phương đã giúp Sheraton Vinh trở thành khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nghệ An, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới cho trải nghiệm lưu trú, hội họp và kết nối ngay tại trung tâm Thành Vinh – cửa ngõ của khu vực Bắc Trung bộ.

Để đặt phòng và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.marriott.com/en-us/hotels/viisi-sheraton-vinh/overview

Tác giả: Đào Đức

Nguồn tin: nguoidothi.net.vn