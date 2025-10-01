Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"

Do mưa lớn kéo dài trong đêm 30/9 rạng sáng 1/10, nhiều khu vực tại phương phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) đã bị ngập nặng. Tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và một số xã lân cận như Ngọc Đường, Vị Xuyên, nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường biến thành sông, nhà cửa, hàng quán chìm trong biển nước.

Nước dâng lên cao khiến nhiều hộ gia đình trở tay không kịp, bị mắc kẹt bên trong nhà. Theo chia sẻ của một số hộ dân cho biết, hiện nước đã ngập hết tầng 1 nguy cơ còn tiếp tục dâng cao.

Hình ảnh hai ông bà già ngồi trên nóc nhà chờ đợi cứu trợ vì nước dâng cao ngập hết nhà (Nguồn: FB C. Hàng Thuỷ Trường)

Nước mưa dâng cao, ngập tới sát nóc nhà của nhiều hộ dân tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2

Rạng sáng ngày 1/10, những lời kêu cứu, xin cứu trợ từ nhiều tài khoản facebook ở Tuyên Quang được cư dân mạng chia sẻ liên tục.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều người không kịp trở tay. Lo lắng, hoảng sợ khi nước dâng cao, trong nhà lại có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.... người dân đành gửi lời cầu cứu lên facebook kèm theo số điện thoại liên lạc để hy vọng thông tin đến được với các lực lượng cứu hộ.

Không chỉ cầu cứu thoát thân, người dân còn tha thiết xin hỗ trợ lương thực, nước uống đưa tận nhà, bởi nhiều khu vực đã mất điện, điện thoại sắp cạn pin, nguy cơ mất liên lạc hoàn toàn.

Bệnh viện Phổi Hà Giang cũng đã đăng bài xin được cứu trợ lương thực cho 80 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Một hộ dân xin cứu trợ vì nước đã ngập hết tầng 1, trong nhà còn có 4 trẻ em và 8 người lớn nhưng lương thực đã cạn kiệt

Rất nhiều hộ gia đình có người cao tuổi và trẻ em mắc kẹt trong lũ, không có cách nào ngoài gửi lời cầu cứu lên Facebook

Một thai phụ 38 tuần cũng đang cần được giúp đỡ khẩn cấp sau khi nước dâng cao gây ngập sâu

Những bài viết này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ. Nhiều người kịp thời để lại những bình luận cung cấp số điện thoại của lực lượng chức năng, hy vọng người dân được cứu trợ kịp thời.

Hy vọng với sự chung tay của lực lượng cứu hộ và cộng đồng, người dân sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong rằng mọi gia đình đều bình an, an toàn thoát khỏi nguy hiểm để cùng nhau khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Dưới đây là các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an - người dân có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

- Trưởng Công an phường Hà Giang 1: 0975.197.509

- Trưởng Công an phường Hà Giang 2: 0975.226.677

- Trưởng Công an xã Ngọc Đường: 0919.504.698

- Trưởng phòng Cảnh sát cơ động: 0912335159

- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông: 0912017029

- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: 0986628888

- Trưởng phòng Tham mưu: 0984143459

- Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh" 069 2526109

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay (1-10), lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Sông Thao (sông Hồng) đoạn qua Yên Bái (tỉnh Lào Cai) và sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống. Lúc 6h sáng nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang đang ở mức trên báo động (BĐ) 3 khoảng 2,48m (thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm). Nước lũ dâng cao khiến phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 ngập sâu, có điểm trũng, thấp nước ngập gần lên đến tầng 2. Dự báo trong sáng đến trưa nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang tiếp tục lên, khả năng sẽ vượt lũ lịch sử và đạt mức trên BĐ3 khoảng 3,05m. Xuôi phía hạ lưu sông Lô tại trạm Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Tuyên Quang lũ cũng đang lên nhanh, dự báo chiều nay sẽ trên mức báo động 3. Khả năng sẽ mở rộng vùng ngập lụt ở hai bên sông Lô.

