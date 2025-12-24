5 sai lầm làm hỏng trang sức

Việc đeo liên tục trong môi trường nhiều mỹ phẩm, mồ hôi, nước hoa, đồ ăn, hay thậm chí là nhảy múa, di chuyển liên tục khiến trang sức dễ hư tổn nếu không được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Pinterest.

Thời điểm cuối năm luôn là mùa cao điểm của những buổi tiệc, sự kiện và các cuộc gặp gỡ kéo dài từ ngày sang đêm. Đây cũng là lúc trang sức được sử dụng với tần suất nhiều hơn bình thường, từ vòng cổ, khuyên tai, nhẫn đến các món tinh xảo như kim cương hay đá quý.

Tuy nhiên, việc đeo liên tục trong môi trường nhiều mỹ phẩm, mồ hôi, nước hoa, đồ ăn, hay thậm chí là nhảy múa, di chuyển liên tục khiến trang sức dễ hư tổn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Nhiều người chỉ chú ý đến việc chọn trang phục và phụ kiện phù hợp, nhưng lại bỏ quên khâu bảo quản dẫn đến các vết xước, mờ màu, đứt gãy hoặc giảm độ sáng mà khó phục hồi. Các chuyên gia quốc tế chỉ ra 5 sai lầm phổ biến nhất và cách thay đổi thói quen để giữ món trang sức luôn đẹp như mới.

Đeo trang sức khi trang điểm hoặc xịt nước hoa

Đây là lỗi phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân khiến bề mặt kim loại bị xỉn hoặc lớp xi mạ bị ăn mòn nhanh hơn. Công ty thiết kế Robert Palma Designs chỉ ra cồn, hương liệu và các hợp chất hóa học trong nước hoa và mỹ phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng bóng của vàng, bạc, kim loại pha và thậm chí là đá quý.

Những sản phẩm này bám vào bề mặt trang sức, tạo thành lớp màng mờ khó làm sạch bằng các phương pháp thông thường.

Giải pháp tốt nhất là hoàn tất toàn bộ quy trình trang điểm, xịt nước hoa, làm tóc rồi mới đeo trang sức. Điều này giúp hạn chế tình trạng trang sức tiếp xúc với hóa chất, đồng thời giữ độ sáng lâu hơn, đặc biệt với trang sức dát mỏng hoặc mạ vàng.

Không làm sạch trang sức sau buổi tiệc

Nhiều người có thói quen tháo trang sức và cất ngay sau khi về nhà mà không vệ sinh. Đây là nguyên nhân khiến bụi phấn, dầu, mồ hôi và cặn mỹ phẩm bám lâu ngày, khiến bề mặt ố màu hoặc ngả tối.

Cồn, hương liệu và các hợp chất hóa học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng bóng của vàng, bạc, kim loại pha và thậm chí là đá quý. Ảnh: Pinterest.

Simone Walsh, nhà thiết kế trang sức thủ công, cho biết các chất bẩn tích tụ lâu có thể làm giảm độ phản xạ ánh sáng của kim loại và khiến đá quý mất độ lấp lánh vốn có.

Việc vệ sinh không cần phức tạp: chỉ cần rửa nhẹ bằng nước ấm, xà phòng dịu nhẹ và lau khô bằng khăn mềm. Với trang sức có chi tiết đính kết tinh xảo, nên dùng bàn chải lông mềm để loại bỏ cặn bám ở khe nhỏ. Sự chăm sóc đơn giản này sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ trang sức.

Cất giữ trang sức lẫn lộn

Trong không ít trường hợp, các vết xước nhỏ trên mặt đá hoặc bề mặt kim loại đến từ chính việc bảo quản thiếu cẩn thận. Khi các món trang sức để chung trong một hộp, chúng dễ va chạm, ma sát và làm trầy xước lẫn nhau. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với kim loại mềm như vàng 14K, bạc hay các loại đá quý có độ cứng trung bình.

Theo L’Officiel, cách bảo quản hiệu quả là cất từng món vào ngăn riêng hoặc dùng túi chống xước. Những món như vòng cổ cần được treo hoặc gài cố định để tránh rối dây, vốn là nguyên nhân gây đứt gãy hoặc biến dạng móc khóa.

Đeo trang sức lúc rửa tay hoặc vận động mạnh

Trong không khí náo nhiệt của tiệc tùng, nhiều người quên tháo nhẫn, vòng khi rửa tay, bê đồ hoặc vận động mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia của công ty thiết kế Robert Palma Designs chia sẻ thêm nước chứa khoáng, xà phòng hoặc chất khử trùng có thể khiến bề mặt trang sức bị mờ hoặc khiến đá quý lỏng chân. Thậm chí, nhẫn có thể bị giãn hoặc biến dạng nếu chịu lực tác động liên tục.

Với tiệc kéo dài, nên ưu tiên các món đeo chắc chắn, ít chi tiết nhạy cảm, còn trang sức có giá trị cao hoặc cấu trúc tinh xảo nên được đeo trong thời điểm ít vận động để giảm nguy cơ rơi, gãy hoặc lỏng ngàm.

Giữ gìn trang sức không chỉ là bảo vệ chất liệu, mà còn là gìn giữ ký ức và phong cách của chính mình. Ảnh: Pinterest.

Không kiểm tra định kỳ trước và sau khi sử dụng

Một sai lầm thường bị bỏ qua là không kiểm tra móc khóa, chân đá, bản lề hoặc các mối nối trước khi đeo. Trong những dịp tiệc tùng, chỉ một chi tiết lỏng cũng có thể làm mất cả món trang sức. Nhiều vụ mất đá kim cương hoặc ngọc trai xảy ra trong lúc di chuyển hoặc áp lực nhẹ lên mối gắn.

Kiểm tra trong vài giây trước khi ra khỏi nhà và lặp lại khi trở về giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Nếu thấy lỏng, cong hoặc trầy sâu thì nên mang đến tiệm sửa chữa để siết lại hoặc làm sạch chuyên sâu thay vì tự xử lý tại nhà.

Trang sức là món phụ kiện giúp tô điểm vẻ ngoài trong những buổi tiệc cuối năm, nhưng cũng là sản phẩm cần sự chăm sóc tinh tế để duy trì giá trị thẩm mỹ. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, từ cách đeo, vệ sinh đến bảo quản, chúng ta có thể giữ những món đồ yêu thích luôn sáng đẹp, bền lâu và sẵn sàng đồng hành trong các dịp đặc biệt tiếp theo.

Giữ gìn trang sức không chỉ là bảo vệ chất liệu, mà còn là gìn giữ ký ức và phong cách của chính mình.

Tác giả: Thư Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn