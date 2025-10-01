Vỡ bờ sông Vinh, nước ồ ạt tràn vào khu dân cư

Sáng 1/10, bờ sông Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ bị vỡ một đoạn khoảng 15m khiến nước sông chảy xiết và tràn vào khu vực đô thị gần sông, nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng.

Cụ thể, sự cố xảy ra gần Bara Cồn Mộc, đoạn bờ sông vốn đóng vai trò vừa là đường đi nội đô vừa là đê chắn nước.

Sự cố vỡ bờ sông Vinh. Ảnh CS.

"Khoảng 7h, bất ngờ bờ sông Vinh bị vỡ một đoạn. Mọi người chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Mong lực lượng chức năng xử lý sớm, chứ vùng thấp trũng ở Vinh nhiều nơi ngập sâu rồi", chị Nguyễn Minh Nguyệt, trú tại phường Trường Vinh, cho biết.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục. Ảnh CS.

Theo ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn của phường và tỉnh Nghệ An đến hiện trường để xử lý. Hiện lực lượng chức năng tập trung đắp tạm, khắc phục điểm vỡ, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm.

Hiện tại, một số vùng đô thị ở Vinh cũ đã ngập nặng. Ảnh CS.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đồng thời huy động máy móc, vật liệu để khắc phục sự cố. Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo tỉnh để có giải pháp gia cố bờ sông, tránh nguy cơ vỡ tiếp diễn.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn