Anh phá được âm mưu 'khủng bố đẫm máu nhất'

Amar Hussein (trái) và Walid Saadaoui (phải) bị kết tội chuẩn bị các hành vi khủng bố - Ảnh: GMP/PA

Theo báo Guardian, ngày 23-12, bồi thẩm đoàn tại thành phố Preston, Anh, đã tuyên hai bị cáo Walid Saadaoui (38 tuổi) và Amar Hussein (52 tuổi) phạm tội chuẩn bị các hành vi khủng bố trong giai đoạn từ ngày 13-12-2023 đến 9-5-2024.

Cáo trạng cho biết họ đã lên kế hoạch "giết càng nhiều người Do Thái càng tốt" tại khu vực Greater Manchester, nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất ở châu Âu.

Công tố viên nhấn mạnh cả hai bị cáo đều là những phần tử theo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan, mang thù ghét sâu sắc với người Do Thái. Khi xung đột tại Gaza bùng phát, họ đã hưởng ứng "lời kêu gọi thánh chiến" của IS, lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công hàng loạt.

Trong vụ án này, Walid Saadaoui đóng vai trò chủ chốt, trực tiếp sắp xếp mua bán và vận chuyển vũ khí, tiến hành trinh sát và xác định mục tiêu. Tuy nhiên người cung cấp vũ khí cho Saadaoui thực chất là một sĩ quan cảnh sát ngầm có bí danh "Farouk".

Ngày 8-5-2024, Saadaoui bị bắt giữ trong một chiến dịch giăng bẫy của cảnh sát khi đang tìm cách nhận hai khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn bán tự động cùng gần 200 viên đạn tại bãi đỗ xe khách sạn Last Drop ở Bolton.

Ngoài ra Bilel Saadaoui (36 tuổi), em trai của Walid, bị kết tội không báo cáo thông tin liên quan đến các hành vi khủng bố trong cùng giai đoạn.

Hồ sơ vụ án cho thấy, anh em nhà Saadaoui có gốc gác từ Tunisia và đã sống hợp pháp tại Anh nhiều năm. Trước đó hai người đã tuyên thệ trung thành với IS. Amar Hussein cũng từng tuyên thệ trung thành với IS và được xác nhận là cư trú hợp pháp tại Anh.

Cảnh sát trưởng Greater Manchester Stephen Watson đánh giá cao nỗ lực của các điều tra viên và công tố viên trong một chiến dịch "gần như chưa từng có về độ phức tạp".

Phó cảnh sát trưởng Robert Potts cho biết âm mưu trên "có thể đã trở thành vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Anh". Ông cũng đặc biệt khen ngợi vai trò của sĩ quan ngầm "Farouk", người đã chấp nhận rủi ro rất lớn để thu thập chứng cứ và ngăn chặn thảm kịch.

Tác giả: Tâm Dương